健康你我他／塑膠袋重複用 自種蔬果「光盤行動」

聯合報／ 文／詹秋薇（北市北投）
用過有灰塵或水滴的塑膠袋，用清水涮一下翻過面晾曬，可再重複使用。圖／詹秋薇提供
好友看到我晾在後陽台的塑膠袋，問「妳都這樣處理？」太髒、有油漬的我就直接丟棄，用過有灰塵或水滴的，用清水涮一下，翻過面晾曬；等乾了收下來疊好，放在掛籃裡，大、中、小依序塞入，要用時較能找到合適的袋子。她點頭稱是，說我不怕麻煩。直接丟掉眼不見為淨，但有點環保概念的，這點麻煩事會融入生活變成日常。

在鄉下的家種了季節性蔬果，孫子最喜歡幫忙澆水、捉菜蟲，當可收割時更是興致勃勃。再變成餐桌美食大快朵頤時，「不食不時」的飲食觀念立刻了解，自豪地說從產地到餐桌，我們幾乎零距離，節能減碳第一名。

旅居美國的老大，夫妻倆都是美食主義者，每次回台的美食地圖，讓他們追美食品美味，每餐外食，不亦樂乎。我們跟過幾次，有些重口味，更多的是極致精緻，孫女也成為媳婦口中的「歪嘴雞」。

這天收割了一顆蘋果絲瓜，切薑絲，放板豆腐、鴻喜菇，端出一碗清淡營養鮮美的素食湯。孫女很捧場，喜歡豆腐的軟滑口感，菇菇的Q勁，絲瓜卻咬不動。假日農夫的先生說，如何拿捏絲瓜的成熟度，我還要多學習，如果咬不動就別吃了。孫女貼心地說，爺爺你很棒了，這絲瓜新鮮、無毒，又有漂亮的名字，富含纖維，我喜歡！又落實了「光盤行動」。

減碳 塑膠袋 素食 美食 外食 豆腐 絲瓜

