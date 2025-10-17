長庚醫學周聚焦癌症醫療…推動AI精準篩檢 實現「健康台灣」
2025年長庚醫學周昨起正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦「癌症篩檢與健保政策優化」，包括健保署長陳亮妤、立法委員王正旭、桃園市衛生局副局長黃翠咪等參與，討論透過AI精準篩檢、健保給付優化與跨科整合照護，推動國家癌症防治目標，實現「健康台灣」的願景。
林口長庚公布最新肺癌篩檢成果，在與桃園市政府合作下，已完成逾4萬人肺癌等高風險族群篩檢，揪出約150名可及早治療的個案。目前長庚五癌陽追皆逾九成，肺癌接近百分之百。黃翠咪指出，桃園三年前推動免費LDCT篩檢計畫，成功早期發現多名肺癌患者，期待未來能繼續與長庚合作，擴大篩檢覆蓋率。
陳建宗指出，長庚積極投入人工智慧於癌症防治的應用，例如與美國麻省理工學院團隊合作開發「Sybil」AI系統，預測未來1至6年的肺癌發生風險。」也參與全球乳癌AI大型驗證研究，透過逾6萬2千名病人與12萬8千張影像，證明AI風險模型能發揮效益。
王正旭指出，長庚體系從國家政策高度思考癌症防治，「篩檢並非立即見效，但實證醫學顯示，早期發現能顯著提升存活率。」陳亮妤指出，癌症新藥基金是「健康台灣」的重要一環，114年政府已編列50億元預算，另外，健保進行數位化改革，未來醫院可進行自主事前審查，縮短審查時間，讓病人即時用藥。
林口長庚癌症中心主任王宏銘指出，篩檢成功兩大支柱是涵蓋率大、陽性追蹤率高。長庚打通資訊系統與門診流程，門診主動「挑出」未首篩者發轉介單、優先排程；下一步就是盯陽追率。他也坦言，國人篩檢涵蓋率仍有提升空間，以門診平均值觀察，乳房攝影約35.78%、子宮頸抹片36.84%、糞便潛血25.36%，建議醫師提醒病人。
癌症基金會創新服務部主任陳昀指出，長庚癌症中心團隊橫跨內外科、放腫、病理與個案管理，有助提供「全人、全家、全隊、全程」的照護模式；台灣癌症基金會總監馬吟津指出，早期癌篩找到更多癌症病人，期待癌藥基金法制化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言