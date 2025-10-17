聽新聞
立院審「兒童托育服務法」 保母違法擬可勒令停收

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立法院昨天審查「兒童托育服務法」草案。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
立法院昨天審查「兒童托育服務法」草案。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

兒虐事件頻傳，立法院昨天審查「兒童托育服務法」草案，立委林淑芬提出「專心托育」，要求明訂保母不得兼職或獨留兒少在家，保留至下一輪討論。違法保母或機構應全面暫停收托、相關違法案件調查結果出爐後，應給予被害兒少救濟機會，皆獲朝野共識，衛福部允諾加入相關條文。

「兒童托育服務法」以專法管理托嬰中心、居家保母等零至二歲托育服務，昨天在立院四度排審，歷經半年，已完成所有條文逐條審查，但多數條文保留至第二輪討論。

林淑芬提出「專心托育」條文，要求居家托育人員，收托時間不得兼任其他職務、經營事業，或讓六歲以下孩童、需特別看護的兒少由他人照顧，也規定居家托育人員不可於服務時間，無正當理由離開托育地點，也不得有影響兒童安全或權益的行為。

立法委員林月琴表示，實務上有兩位保母聯合收托，一人離開，並不算將孩子交由不適當之人照顧；但超收兒童，恐導致兒少遭遇照顧疏忽等，應明訂無正當理由，保母不得離開托育場地；立法委員王育敏表示，法案應明定托育服務時間保母不得離開托育地，再另外訂出例外情況。劉建國表示，本條文保留至第二輪討論。

另外，行政院版本「兒童托育服務法」第五十條，涉及違法事件的保母、托嬰機構等，僅規定暫停「新收」兒童，多名立委要求改為全面停收。衛福部社家署代理署長周道君說，法案條文將新增前述文字，並區分情節輕重，較輕微者暫停新托，嚴重者全面停托。

