聽新聞
0:00 / 0:00

人工生殖費報稅敗訴引關注 財政部宣布規定放寬

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
財政部昨天宣布有條件放寬人工生殖者列報扣除，不孕症家庭可望減少一些支出。圖／聯合報系資料照片
財政部昨天宣布有條件放寬人工生殖者列報扣除，不孕症家庭可望減少一些支出。圖／聯合報系資料照片

一名女法官做人工生殖手術，報稅時將相關支出列報醫藥及生育費扣除額，卻遭國稅局剔除補稅，纏訟六年仍敗訴，本報五月四日報導後引發社會關注。財政部昨天發布解釋令，宣布有條件放寬人工生殖者列報扣除的規定，今年有從事人工生殖或尚未核課確定案件，明年五月報稅都可適用新制。

財政部官員說，依現行所得稅法第十七條規定，民眾必須前往公立醫院、健保特約醫療院所或經衛福部認定會計紀錄完備正確的醫院就醫支付醫藥費，報稅時才能列報醫藥及生育費列舉扣除額。

當初這名女法官列舉扣除的醫藥費被國稅局剔除、並要求補稅，她上訴至台北高等行政法院也被判決敗訴，原因就是她求診的診所非財政部認定的「會計紀錄完備正確的醫院」。

財政部昨天發布解釋令，民眾即使前往不符合所得稅法第十七條規定的醫療院所進行人工生殖療程，只要療程相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助，納稅人可以在減除政府補助、保險給付的餘額，列報個人綜所稅的醫藥及生育費列舉扣除額。

官員舉例說，王小姐前往一間非健保特約醫院接受人工生殖療程，支付五十萬元醫藥費，其中向衛福部申請補助十萬元、保險給付十萬元，剩下的卅萬元可列報醫藥費列舉扣除額。

財稅官員指出，這次會放寬列舉扣除規定，主要是考量民眾既然有就醫事實，卻因為醫院的不作為導致權益受損，在這種狀況下，不能完全歸責於病人，因此允許進行人工生殖並取得政府補助的療程相關費用可以扣除。官員說，因為既然民眾向衛福部等機關申請補助並獲核可，某種程度上等同經過主管機關認證，因此同意報稅時相關醫療支出可列舉扣除。

官員表示，符合規定的民眾若要申報醫藥費列舉扣除額，應檢附人工生殖機構出具的醫療費用收據正本，及補助核撥的匯款證明或主管機關審核補助通知，以扣除政府補助及保險給付後的醫療費用列報。

生育 衛福部 不孕症

延伸閱讀

財政部放寬人工生殖列報所得稅醫療扣除 敗訴女法官：祝不孕家庭受惠

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

星光幫歌手窮剩237元靠銅板湊母醫藥費 曝和楊宗緯失聯

預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

相關新聞

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

熱帶系統原預估今晚增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員蔡伊其表示，由於目前環境不利發展，增強時間延後至明上半天增強為熱帶...

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司於14日及今天（16日）分別邀請海關、證照查驗、檢疫及安檢等公務機關...

影／故宮百年院慶三大特展登場 西園雅集、五馬圖首度參展

歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮今天舉行媒體導覽活動，策展團隊介紹百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

高雄大寮爐碴山堆15年 民代批離譜

地勇選礦公司在高雄農地及工業區堆置廢爐碴15年，高雄市議員王耀裕昨質詢時，質疑爐碴至今處理不完，難保土壤及地下水不受汙染...

人工生殖費報稅敗訴引關注 財政部宣布規定放寬

一名女法官做人工生殖手術，報稅時將相關支出列報醫藥及生育費扣除額，卻遭國稅局剔除補稅，纏訟六年仍敗訴，本報五月四日報導後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。