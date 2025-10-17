新竹竹東拚10萬人口 生育津貼最高10萬

新竹縣竹東鎮是全台第一大鎮，人口逼近10萬大關，為催生與吸引移居，竹東鎮公所明年起，將加碼生育津貼大幅度加碼，從每胎1萬元提高到首胎3萬元，第2胎4萬、第3胎5萬，可連續領2年；另重陽禮金從1000元翻倍為2000元。竹東鎮代會已決議，自砍代表福利金共160萬元，減輕預算負擔。

彰化縣溪湖鎮長何炳樺說，今年採購血壓計，發放給80歲以上長者，另已向鎮代會提案，明年65歲以上長者加發1000元重陽禮金。社頭鄉長蕭浚二表示，明年將提案敬老禮金都加碼倍增，65歲以上增為1000元，80歲以上2000元、90至94歲3600元、95歲以上6000元，至於百歲人瑞今年已加碼至1萬元，明年維持不變。

竹東鎮老年人口超過1.6萬人，65歲以上比率超過15%；鎮代會主席范國威說，竹東鎮明年度總預算創新高近10億元，日期與鎮公所召開預算前協調會，若要增加預算，需調降現有支出，代表會決議砍掉鎮代部分福利金共160萬，挹注鎮民福利。

竹東鎮長郭遠彰表示，明年起重陽敬老金從1000元調高至2000元，預計4000人受惠；兒童節將發給國小與幼兒園學童每人200元禮券，另外生育津貼將大幅增加，藉此鼓勵鎮民增產報國，也吸引更多人移入竹東鎮。

竹東鎮現有生育津貼為每胎1萬元，明年加碼育兒政策，大幅增加預算，原本生1胎發放1萬元，明年起第1胎發放3萬元、第2胎4萬元、第3胎5萬元，可連續領2年，最高每胎可領到10萬元。

范國威指出，竹東人口數長期處在9.7萬至9.8萬人，明年加碼生育與敬老等預算，盼刺激人口回流與穩定成長，讓竹東突破10萬人口。