聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光商圈 連假交管新制惹議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中市第六警分局因新光商圈假日人潮多，為免人車交織，在假日時禁止市政北七路、惠中路的斑馬線，引發議論。記者陳宏睿／攝影
台中市第六警分局因新光商圈假日人潮多，為免人車交織，在假日時禁止市政北七路、惠中路的斑馬線，引發議論。記者陳宏睿／攝影

台中新光三越在今年9月底復業，恰逢大遠百與新光周年慶開跑，車潮激增，市府在兩家百貨停車場前祭出「禁排令」，否則罰900到1800元，道路清空；但中秋節連假在市政北七路及惠中路實施「暫時禁止行人通行」措施，民眾炸鍋指過度執法，分局最後決定取消。

新光三越復業，出現報復性消費現象，加上兩大百貨都進入周年慶大活動，人潮與車流不斷。市警局與交通局在教師節連假祭出停車場「禁排令」，若停車場車位已滿，禁止車輛在場排隊等候，原本從惠中路塞到台灣大道的路段清空，市民反映良好。

然而中秋連假期間，第六警分局再度加強交通疏導，在市政北七路及惠中路口兩處行人穿越道實施「暫時禁止行人通行」措施，避免人車交織引發危險。但因周邊停車場多已滿位，駕駛人為找車位，在台灣大道、河南路、市政北五路、市政北二路及惠中路等周邊路段不斷繞行，導致整體車流壅塞；連假又逢外縣市車潮湧入，塞車情況更加嚴重。

第六警分局交通組長蕭啟宏表示，密切觀察禁排令上路後車流確實順暢許多，但仍有部分用路人習慣未改，導致在周邊繞行找車位。他強調，警方已請百貨業者加強與周邊停車場合作，增設接駁車與停車優惠，同時呼籲民眾多利用大眾運輸前往，緩解壅塞。

民眾另質疑警方「不讓行人走斑馬線」的做法與近期社會倡議的「行人正義」氛圍背道而馳，社群平台Threads上掀起討論，有人批評過度執法，也有人認為「能暢通就好」，最後分局已決定取消。

律師陳宗元則指出，警方為維護交通安全與順暢，依法得限制特定路段行人或車輛通行，「道路交通管理處罰條例」第五、六條即明文授權。此類措施與火警、車禍現場限制通行的情形相似，屬合法執法，雖然禁止行人通過斑馬線易造成觀感爭議，但是在法律層面並無不當。

根據「道交條例」第五條規定，為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得指定道路或區段禁止或限制車輛、行人通行或穿越，違者可處500元罰鍰。

新光三越 台中市 交通管制 周年慶

延伸閱讀

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

鐵人三項週末台東登場 市區和台11線局部交管

新光三越店王店后周年慶首度合體 首日業績將衝上20億創新高

新光三越二波周慶首日業績挑戰20億元 吳昕昌：絕對有信心

相關新聞

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

熱帶系統原預估今晚增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員蔡伊其表示，由於目前環境不利發展，增強時間延後至明上半天增強為熱帶...

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司於14日及今天（16日）分別邀請海關、證照查驗、檢疫及安檢等公務機關...

影／故宮百年院慶三大特展登場 西園雅集、五馬圖首度參展

歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮今天舉行媒體導覽活動，策展團隊介紹百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

高雄大寮爐碴山堆15年 民代批離譜

地勇選礦公司在高雄農地及工業區堆置廢爐碴15年，高雄市議員王耀裕昨質詢時，質疑爐碴至今處理不完，難保土壤及地下水不受汙染...

人工生殖費報稅敗訴引關注 財政部宣布規定放寬

一名女法官做人工生殖手術，報稅時將相關支出列報醫藥及生育費扣除額，卻遭國稅局剔除補稅，纏訟六年仍敗訴，本報五月四日報導後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。