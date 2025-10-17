公車無預警停駛 學者：不該發生

亦捷科際在苗栗縣代駛12條客運路線，昨無預警停駛，地方跳腳，其實早在今年初，由亦捷科際在新竹縣營運快捷9號公車就發生過駕駛未到班，開學日首班車「消失」，被縣府廢止籌備經營路權。學者認為，類似狀況不該發生，主管機關應有警覺，提早介入處理。

據了解，亦捷科際在新竹縣共營運15條大眾運輸路線，包含11條公路客運及4條湖口幸福巴士，涵蓋多處偏鄉地區與學生通學路線，影響範圍廣泛。

亦捷科際苗栗營運公路客運無預警停駛，雖未影響到新竹縣路線行駛，但仍讓居民憂心忡忡。新竹縣議員吳旭智認為，若業者營運出現異常，後果不僅是個別區域不便，更可能導致縣內整體交通秩序失衡，呼籲縣府與監理單位盤點提出「無預警停駛緊急替代運輸備案」，如代駛、補助共乘等。

竹縣府交旅處指出，為減少類似無預警停駛衝擊，會再與監理所討論預為協調其他客運業者，在突發停駛時，能確保通勤通學服務不中斷，並將持續追蹤監理所與亦捷勞資雙方是否履行協調共識。

近年客運司機荒，亞通客運在桃園經營的市區客運「5672」中壢到國軍桃園總醫院路線，7到8月也因為人力流失，暫停行駛2個月，經市府協調，暫由桃園客運代駛2個月。桃園市交通局昨指出，亞通客運人力調整後，9月復駛。

消基會交通委員會召集人李克聰說，此次停駛事件不該發生，因為與薪資問題有關，監理單位應提高警覺，預估哪些業者出現財務風險，就應盡早介入。業者取得路線經營權，也該負起責任，若出現困難要提早反映，雙方要有密切合作共識，維護大眾行的權益。