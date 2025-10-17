客運欠薪 苗栗12路線司機罷駛

亦捷科際整合公司負責營運新竹、苗栗公車，近期爆出欠薪，苗栗站駕駛昨上午全面罷工，12條客運路線無預警停駛，通勤學生、長者苦等不到車，怨聲連連。新竹區監理所、苗縣府緊急協調，業者補足薪資差額後，昨中午已恢復行駛。交通部公路局表示，業者擅自減班將依法處分。

針對欠薪與停駛爭議，亦捷科際苗栗站站務人員、司機員都閉口不談；亦捷總公司於截稿前未回應。

新竹客運去年不再續營竹苗等地公路客運路線，新竹區監理所協調亦捷科際接手苗栗12條路線；近月地方傳出，因司機難覓、營運虧損，亦捷考慮明年退出，不過亦捷9月初發聲明澄清無此事，未料昨爆出欠薪爭議，12條路線一早都沒發車。

昨清晨銅鑼、三義、大湖等鄉鎮學生，清晨苦等不到公車，紛紛打電話向家長求救，一時學生、家長忙接送罵聲連連；有老婦在苗栗總站等車，見站方貼出停駛公告，直呼「氣死人」。銅鑼鄉民代表徐裕逢直擊，苗栗市區許多乘客在站牌前痴等，對路線停駛渾然不知情。

據了解，亦捷公司原定每月10日發薪資，本月疑資金調度不順，僅給付苗栗司機部分薪資，司機不滿決定集體請假「罷駛」；亦捷在新竹縣市行駛14條客運路線則未受影響。

新竹監理所與苗栗縣政府介入協調，昨天中午12時起亦捷科際在苗栗經營的12條公車路線恢復行駛。記者胡蓬生／攝影 新竹區監理所、苗栗縣交通工務處昨早10時，緊急與亦捷公司、司機協商，經溝通後，奕捷協調時補足薪資差額，司機同意上工，昨天中午12時已恢復12條路線行駛。

記者直擊，昨下午班車恢復行駛，搭車人潮魚貫上車，與上午等不到車場景迥然不同。

新竹區監理所長孫榮德說，將持續督導亦捷行駛狀況，持續關注其財務與人力調度；亦捷屬代駛業者，監理所已公開徵求客運業者接手，以維持苗栗公共運輸不中斷。苗栗縣交工處強調，將持續追蹤勞資雙方是否履行協調共識。