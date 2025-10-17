聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大寮爐碴山堆15年 民代批離譜
地勇選礦公司在高雄農地及工業區堆置廢爐碴15年，高雄市議員王耀裕昨質詢時，質疑爐碴至今處理不完，難保土壤及地下水不受汙染，未免太離譜。環保局說，由於廢棄物清理法2017年修法前將爐碴視為「產品」，非廢棄物，無法依據此移送法辦，目前還剩1萬公噸，會陸續去化，並追蹤地下水質。
林園、大寮選區議員王耀裕昨天質詢美濃大峽谷後續處理情形，並提及協助中鋼集團中聯公司處理廢爐碴的地勇公司留下的燙手山芋，多年未解決。
王耀裕說，地勇公司在大寮區會結農地堆置大量廢爐碴，15年來被稱為「爐碴山」，另外大發工業區光華路及裕民街、萬大工業區河堤路也都有堆積如山的廢爐碴，「放這麼久，長期堆置造成的危害，環保局都沒看見嗎？」
環保局長張瑞琿說，地勇案是在30餘年前承租農地堆放爐碴，當時依區域計畫法移送，並在2016年判決確定，80幾萬公噸已去化完成，目前剩約1萬公噸，陸續去化中。
王耀裕質疑，依據2013年監察院糾正內容來看，地勇公司堆置的廢爐碴數量超過80萬公噸，危及公安、造成各項汙染，共被裁罰51次、517萬餘元，無法有效遏止惡劣行為。
張瑞琿解釋，2017年廢清法修法前，爐碴（脫硫渣）被視為產品，所以未依廢清法移送。至於是否造成土壤或水源汙染，環保局會去追蹤地下水情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言