快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

台北時裝周開幕秀 台劇角色登伸展台宛如金鐘前哨站

中央社／ 台北16日電
台北時裝週SS26共計11場品牌秀，16日開幕秀由6名設計師攜手6部人氣台劇共創，演員楊一展（前左1）、蔡亘晏（前右2）與設計師等人一同於伸展台亮相，詮譯服裝設計。中央社
台北時裝週SS26共計11場品牌秀，16日開幕秀由6名設計師攜手6部人氣台劇共創，演員楊一展（前左1）、蔡亘晏（前右2）與設計師等人一同於伸展台亮相，詮譯服裝設計。中央社

台北時裝週今天在台北松山文創園區正式登場，6部台劇主要演員包括楊一展鳳小岳林予晞柯淑勤等人齊聚，踏上時尚伸展台，宛如金鐘獎前哨站。

文化部李遠表示，本屆開幕秀以「Fashion,Action!」為主軸，運用「Action!」這個響亮的開機口號，喚醒大家聚焦台灣無限制的自由創意精神，同時也代表台灣時尚產業不僅扎根本地文化，已開始向世界發聲。

李遠期待以這場跨界戲劇的時尚行動，讓時尚與台劇成為文化溝通的媒介，伸展台化為劇場舞台，戲劇情緒及張力透過布料與輪廓重新解構演繹，讓時尚成為反映社會面貌的文化鏡面，以行動實踐美學、設計引發對話，形成台灣獨特的時尚語言。

開幕秀邀集6組台灣時尚設計師，分別以6部熱門台劇為靈感設計，展出共60套時尚作品，包括DYCTEAM「The Outlaw Doctor 化外之醫」以「縫合」作為創作符號，象徵修復與人性誠實裂口；WEAVISM織本主義「人生清理員」以再生布料象徵生命延續；Dleet「今夜一起為愛鼓掌」，以黑白極簡主調展現女性覺醒的力量。

RAY CHU「拜六禮拜」以輕盈剪裁與性別流動美學詮釋日常與自由；NIKI YEH「死了一個娛樂女記者之後」以透明層疊與金屬光澤面料詮釋女性在揭露與隱藏間的力量；oqLiq「我們與惡的距離 II」以功能面料重現秩序與混沌的灰色世界。

台北時裝周SS26開幕秀16日在松山文創園區登場，文化部長李遠（前右5）出席與參加走秀的藝人、設計師和貴賓們合影。中央社
台北時裝周SS26開幕秀16日在松山文創園區登場，文化部長李遠（前右5）出席與參加走秀的藝人、設計師和貴賓們合影。中央社

台北時裝周SS26首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，開幕秀16日在松山文創園區登場，藝人鳳小岳（前）受邀走上伸展台詮譯服裝設計。中央社
台北時裝周SS26首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，開幕秀16日在松山文創園區登場，藝人鳳小岳（前）受邀走上伸展台詮譯服裝設計。中央社

台北時裝周SS26聚焦台灣戲劇熱潮，以「Fashion, Action!」為主題，16日在松山文創園區舉行開幕秀，藝人孫淑媚（前）於伸展台亮相。中央社
台北時裝周SS26聚焦台灣戲劇熱潮，以「Fashion, Action!」為主題，16日在松山文創園區舉行開幕秀，藝人孫淑媚（前）於伸展台亮相。中央社

台北時裝周SS26開幕秀16日在松山文創園區舉行，邀請設計師以6部經典台劇為靈感，將戲劇的情感記憶轉化為伸展台上的時尚語彙，演員柯淑勤（圖）展示服裝特色。中央社
台北時裝周SS26開幕秀16日在松山文創園區舉行，邀請設計師以6部經典台劇為靈感，將戲劇的情感記憶轉化為伸展台上的時尚語彙，演員柯淑勤（圖）展示服裝特色。中央社

「台北時裝周SS26」這季聚焦台灣戲劇熱潮，將時裝周化為一座動態片場，讓觀眾走入正在拍攝的時尚電影之中，16日迎來開幕秀，演員連晨翔（左）、孫淑媚（右）與設計師一同亮相。中央社
「台北時裝周SS26」這季聚焦台灣戲劇熱潮，將時裝周化為一座動態片場，讓觀眾走入正在拍攝的時尚電影之中，16日迎來開幕秀，演員連晨翔（左）、孫淑媚（右）與設計師一同亮相。中央社

由文化部主辦的「台北時裝周SS26」16日在松山文創園區舉行開幕秀，展現影像敘事與服裝語彙的精彩交織，演員林予晞（左）、柯淑勤（右）與設計師一起走上伸展台詮譯服裝設計。中央社
由文化部主辦的「台北時裝周SS26」16日在松山文創園區舉行開幕秀，展現影像敘事與服裝語彙的精彩交織，演員林予晞（左）、柯淑勤（右）與設計師一起走上伸展台詮譯服裝設計。中央社

設計師 李遠 文化部 時裝周 金鐘 楊一展 鳳小岳 林予晞 柯淑勤

延伸閱讀

最年長與最年輕的部長都姓李 文化部和運動部啟動「遠洋合作」

文馨獎得獎名單出爐 文化部期許落實文化平權

台紀錄片「公園」、「侯硐奇譚」獲山形影展兩大獎

央廣官網遭自家人換上五星旗 李遠：高道德標準看待公媒從業人員

相關新聞

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

熱帶系統原預估今晚增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員蔡伊其表示，由於目前環境不利發展，增強時間延後至明上半天增強為熱帶...

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司於14日及今天（16日）分別邀請海關、證照查驗、檢疫及安檢等公務機關...

影／故宮百年院慶三大特展登場 西園雅集、五馬圖首度參展

歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮今天舉行媒體導覽活動，策展團隊介紹百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

台北時裝周開幕秀 台劇角色登伸展台宛如金鐘前哨站

台北時裝週今天在台北松山文創園區正式登場，6部台劇主要演員包括楊一展、鳳小岳、林予晞、柯淑勤等人齊聚，踏上時尚伸展台，宛...

台灣黑戶寶寶難納健保 關愛之家籲解醫療困境

「關愛之家」目前照顧上百名黑戶寶寶，多數是失聯移工的孩子，因沒有合法身分、無法納保，生病只能自費，接種常規疫苗甚至是用一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。