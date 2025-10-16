台北時裝周開幕秀 台劇角色登伸展台宛如金鐘前哨站
台北時裝週今天在台北松山文創園區正式登場，6部台劇主要演員包括楊一展、鳳小岳、林予晞、柯淑勤等人齊聚，踏上時尚伸展台，宛如金鐘獎前哨站。
文化部長李遠表示，本屆開幕秀以「Fashion,Action!」為主軸，運用「Action!」這個響亮的開機口號，喚醒大家聚焦台灣無限制的自由創意精神，同時也代表台灣時尚產業不僅扎根本地文化，已開始向世界發聲。
李遠期待以這場跨界戲劇的時尚行動，讓時尚與台劇成為文化溝通的媒介，伸展台化為劇場舞台，戲劇情緒及張力透過布料與輪廓重新解構演繹，讓時尚成為反映社會面貌的文化鏡面，以行動實踐美學、設計引發對話，形成台灣獨特的時尚語言。
開幕秀邀集6組台灣時尚設計師，分別以6部熱門台劇為靈感設計，展出共60套時尚作品，包括DYCTEAM「The Outlaw Doctor 化外之醫」以「縫合」作為創作符號，象徵修復與人性誠實裂口；WEAVISM織本主義「人生清理員」以再生布料象徵生命延續；Dleet「今夜一起為愛鼓掌」，以黑白極簡主調展現女性覺醒的力量。
RAY CHU「拜六禮拜」以輕盈剪裁與性別流動美學詮釋日常與自由；NIKI YEH「死了一個娛樂女記者之後」以透明層疊與金屬光澤面料詮釋女性在揭露與隱藏間的力量；oqLiq「我們與惡的距離 II」以功能面料重現秩序與混沌的灰色世界。
