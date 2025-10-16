台北時裝周開幕秀 台劇角色登伸展台宛如金鐘前哨站

台北時裝週今天在台北松山文創園區正式登場，6部台劇主要演員包括楊一展、鳳小岳、林予晞、柯淑勤等人齊聚，踏上時尚伸展台，宛如金鐘獎前哨站。

文化部長李遠表示，本屆開幕秀以「Fashion,Action!」為主軸，運用「Action!」這個響亮的開機口號，喚醒大家聚焦台灣無限制的自由創意精神，同時也代表台灣時尚產業不僅扎根本地文化，已開始向世界發聲。

李遠期待以這場跨界戲劇的時尚行動，讓時尚與台劇成為文化溝通的媒介，伸展台化為劇場舞台，戲劇情緒及張力透過布料與輪廓重新解構演繹，讓時尚成為反映社會面貌的文化鏡面，以行動實踐美學、設計引發對話，形成台灣獨特的時尚語言。

開幕秀邀集6組台灣時尚設計師，分別以6部熱門台劇為靈感設計，展出共60套時尚作品，包括DYCTEAM「The Outlaw Doctor 化外之醫」以「縫合」作為創作符號，象徵修復與人性誠實裂口；WEAVISM織本主義「人生清理員」以再生布料象徵生命延續；Dleet「今夜一起為愛鼓掌」，以黑白極簡主調展現女性覺醒的力量。

RAY CHU「拜六禮拜」以輕盈剪裁與性別流動美學詮釋日常與自由；NIKI YEH「死了一個娛樂女記者之後」以透明層疊與金屬光澤面料詮釋女性在揭露與隱藏間的力量；oqLiq「我們與惡的距離 II」以功能面料重現秩序與混沌的灰色世界。

台北時裝周SS26開幕秀16日在松山文創園區登場，文化部長李遠（前右5）出席與參加走秀的藝人、設計師和貴賓們合影。中央社

台北時裝周SS26首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，開幕秀16日在松山文創園區登場，藝人鳳小岳（前）受邀走上伸展台詮譯服裝設計。中央社

台北時裝周SS26聚焦台灣戲劇熱潮，以「Fashion, Action!」為主題，16日在松山文創園區舉行開幕秀，藝人孫淑媚（前）於伸展台亮相。中央社

台北時裝周SS26開幕秀16日在松山文創園區舉行，邀請設計師以6部經典台劇為靈感，將戲劇的情感記憶轉化為伸展台上的時尚語彙，演員柯淑勤（圖）展示服裝特色。中央社

「台北時裝周SS26」這季聚焦台灣戲劇熱潮，將時裝周化為一座動態片場，讓觀眾走入正在拍攝的時尚電影之中，16日迎來開幕秀，演員連晨翔（左）、孫淑媚（右）與設計師一同亮相。中央社