台灣黑戶寶寶難納健保 關愛之家籲解醫療困境

中央社／ 台北16日電

「關愛之家」目前照顧上百名黑戶寶寶，多數是失聯移工的孩子，因沒有合法身分、無法納保，生病只能自費，接種常規疫苗甚至是用一條小生命換來，成為台灣健保普及率99.9%中，未竟的0.1%。

「我們都說我們是醫院的欠債大戶。」關愛之家公關組長李學人自嘲地說。他告訴中央社記者，一直以來，很感謝醫院的幫忙，除了醫院社工會協助媒合資源，院方還讓關愛之家可以分期付款償還醫藥費，帶寶寶們看病沒有後顧之憂。

移工是台灣關鍵勞動力之一，據勞動部統計，台灣移工人數達84.9萬人，其中卻有超過9萬人失聯，其中所衍生的問題包括未完成戶籍登記的「黑戶寶寶」，面臨嚴峻人權困境，缺乏醫療、教育等基本保障。

光是關愛之家文山婦幼部就有126名黑戶寶寶，其中0到2歲72人、3到6歲54人。李學人解釋，兒童健保資格需依附於母親，只要能找到人，孩子就不會是棄嬰，母親若是失聯移工、沒有合法身分，孩子也無法擁有健保看診資格。

最困難的時候，黑戶寶寶連常規疫苗都沒有辦法接種，直到黑戶寶寶「冰冰」因感冒引發肺炎鏈球菌感染過世，這份痛楚讓關愛之家再也忍不下去。

李學人回憶，當時關愛之家數度拋問政府部門：「為什麼同樣是在台灣出生的寶寶，只因為沒有健保，就不能接種常規疫苗？」在那之後，關愛之家的孩子們能擁有寶寶手冊，是冰冰用短暫的生命，推動制度的改變。

儘管台灣在2014年將「聯合國兒童權利公約」國內法化，展現對兒童權益的重視。但對失聯移工及其子女而言，當他們有就醫需求時，這些承諾卻常常難以落實。

關愛之家強調，無論大小病，一定會帶寶寶去就醫，讓孩子健康平安長大最重要；健保牽涉到媽媽身分問題，希望各界關注，盼能解決黑戶寶寶就醫困境。

失聯移工 健保 人權

