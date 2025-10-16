央行開拍史上最多組「吉祥號鈔」 討喜氣快搶
中央銀行16日宣布，第27期特殊號碼鈔券將於10月30日上午10時起至11月4日上午10時止，透過台灣銀行網站公開拍賣。本期是史上拍賣組數最多的一期，共150組、6160張鈔券，底價為面額兩倍，拍賣所得扣除成本與面額後，全數繳庫。
央行發行局局長鄧延達表示，拍賣面額包括100元、500元與1000元券，單組最多56張、底價最高8.4萬元。由於第26期拍賣買氣熱烈、145組全數標出、最高得標價達9萬9508元，央行因此再擴大規模。
鄧延達指出，民眾最愛的仍是紅色討喜、面額親民的百元券，「每一字軌的100萬張中，只挑出28張拍賣」，堪稱萬中選一。過去也曾出現「888888」連號鈔以1萬5360元得標、飆出153.6倍紀錄。
想收藏「111111」或「999999」這類夢幻連號的民眾，月底上網投標或許就能成為下個幸運得主。
