北捷優化車廂內跑馬燈資訊 持續顯示到站站名

中央社／ 台北16日電

台北捷運公司今天表示，為讓旅客到站時抬頭就看得到站名，正逐步優化全線列車車廂內的跑馬燈顯示資訊，刪除例行性宣導文字，以持續顯示到站站名，預計10月底全面完成。

台北捷運公司發布新聞稿表示，8月起開始優化中和新蘆線列車到站顯示資訊，試辦成效良好，將逐步推行至淡水信義線、松山新店線及板南線列車，而文湖線因原始設計即為逐站顯示列車所在位置，不在此次調整範圍內。

北捷說明，這項措施以「到站抬頭就看得到站名」為原則，刪除例行性宣導文字，保留到站站名及轉乘路線等必要乘車訊息，行駛期間及即將進站時則輪播即將抵達車站、前後一站站名及終點站資訊，方便旅客快速掌握所在車站位置，進一步提升乘車便利性。

至於轉乘車站，北捷表示，將以一頁式呈現站名及轉乘路線為主，台北車站等多種運具共構車站則因轉乘資訊較長，會以換頁方式顯示，並持續呈現到站站名。

北捷表示，英文資訊部分，由於受限顯示器最多只能呈現36個字元，將視情況同時顯示站名、車站代碼或調整為擇一顯示，並搭配轉乘資訊，同時視國外旅客實際體驗意見調整。

台北捷運

