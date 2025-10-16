台北早餐大王看見50道早餐風景 咀嚼城市生活百態

台北早餐店是一道特殊的城市風景，早餐達人、「真芳碳烤吐司」創辦人張文哲近期策畫推出「台北早餐大王」一書，收錄50家台北早餐店，引領大眾咀嚼城市生活百態。

張文哲今天說，他希望這本書能帶給餐飲業更多想像，同時見證台北城市文化。

新書發表會今天在台北「真芳碳烤吐司」民生敦北店舉行，人稱「瘦哥」的張文哲導遊出身，曾赴澳洲打工度假，他表示，10年前台北的早餐店不像澳洲一天可以賣出800杯咖啡，反倒是早餐可以賣出300、400份，他認為很有機會，因此投入這個市場，不過疫情後這3年，市場又變得更有活力，許多品牌更勤做企畫、找出自己的風格，這是過去想像不到的事。

張文哲說，他沒有覺得自己離開過觀光產業，只是過去跟人家介紹日月潭、阿里山，現在則介紹台灣早餐，「早餐看似尋常，卻是台灣最幸福的日常，世界上少有地方能在巷弄內找到這麼多樣、平價，又這麼有人情味的早餐。」

今天的與談人、「好初早餐」創辦人陳頌成則表示，過去他因板橋台藝大對面的「布朗奇」早餐店而愛上早餐，如果能好好吃完一頓早餐，一天的工作效能可以達到150%，許多人也許跟他一樣，對早餐的儀式感十分重視，即使再晚起床也一定要吃早餐。

陳頌成也爆料，張文哲曾經來「好初」應徵，但因為履歷上的照片而被拒絕，陳頌成澄清他「絕對沒有歧視胖子」，因為他本來也很胖，但好初的櫃台很窄，工作人員要在裡面迴身不是很容易，他並笑說，還好拒絕了張文哲，不然就沒有「真芳」，也不會有這本書。

「台北早餐大王」由編輯團隊「大洋製作」企畫，並與積木文化合作，內容收錄50家台北早餐店，並由20位行家帶路，除了阜杭豆漿、好初早餐、真芳吐司等名店報導，更推出10道「早餐話題」，如「鐵板是台式早餐的靈魂」、「台北蛋餅圖鑑」、「台北早餐散步：大同區、天母、大安區」等企劃。

此外，也針對產業生態進行調查，探索「玩具＋牛奶＝早餐店銷售奇蹟」、「解密大冰奶：少了那一味，就不對」、「豆漿杯測委員會」等專題。