熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
由於目前環境不利發展，熱帶系統增強時間延後，預估今晚至明上半天增強為熱帶性低氣壓。圖／中央氣象署提供
由於目前環境不利發展，熱帶系統增強時間延後，預估今晚至明上半天增強為熱帶性低氣壓。圖／中央氣象署提供

熱帶系統原預估今晚增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員蔡伊其表示，由於目前環境不利發展，增強時間延後至明上半天增強為熱帶性低氣壓、周末生成為風神颱風，周日起受外圍環流及東北季風影響，全台有雨，其中北部、宜花慎防局部豪雨

蔡伊其說，原預估位於南邊的熱帶系統今晚8時增強為熱帶性低氣壓、明天增強為輕度颱風，但由於環境不利發展，熱帶系統增強時間延後至今晚，甚至到明上半天才會增強為熱帶性低氣壓，周六、周日增強為風神颱風，未來路徑可能偏南，往呂宋島、巴士海峽或南海前進機率較大，接近台灣機率愈來愈低。

針對未來1周天氣，蔡伊其指出，明、後（17、18日）2天天氣類似，環境風場偏東風，迎風面偶有降雨。周六（18日）晚間起東北季風增強，北部、東北部雨勢增加、溫度也稍降，基隆北海岸、大台北、東北部、恆春半島有短暫陣雨。

周日至下周四（19至23日）為東北季風環境，感受較涼，加上熱帶系統從呂宋島通過到南海，其中，周日至下周二（19至21日）雨勢最顯著，全台有雨，尤其北部、宜蘭、花蓮慎防局部豪雨，其他地區有局部大雨，中南部平地有零星降雨。

周日北部、東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，宜蘭有局部豪雨；下周一至下周二（20、21日）北部、宜蘭、花蓮有局部豪雨。

周三（22日）降雨熱區往南，整體降雨稍緩，宜蘭、花蓮仍有陣雨或雷雨，也有局部大雨或豪雨機率；周四（23日）起熱帶系統減弱，東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨。

溫度部分，蔡伊其表示，明天仍感受炎熱，各地高溫約33至35度，周日起北部、東半部率先降溫，下周一全台降溫明顯，北部、東半部高溫降至25、26度，其他地區28至30度。

