「武旦家門：楊蓮英」出版 逾200張歷史圖像

台北市政府文化局今天說，搭配超過200張歷史圖像、大量田野訪談的「武旦家門：楊蓮英」出版，而京劇武旦楊蓮英2度獲頒中國文藝獎章，且是京朝派武旦藝術在台灣傳續代表人。

文化局舉行新書發布會，這是文化局2008年起推出的「傳統藝術系列」叢書第21本，藉以調查研究、保存維護台北無形文化資產。

文化局說，「武旦家門：楊蓮英」以楊蓮英的人與藝出發，結合戲曲學者徐亞湘的戲劇史研究專長，譜寫楊蓮英武旦生涯日常與非凡；全書含納楊蓮英家庭背景、小大鵬學戲、師承能戲、大鵬展藝、劇團生態、伶界風習、教學傳承與劇界觀察等。

文化局副局長陳譽馨表示，楊蓮英8歲加入小大鵬學藝，經歷嚴格訓練，前30年專注舞台演出，後30年投身教育推廣，除傳承京劇，也跨足歌仔戲、客家戲與舞蹈，展現跨領域融合精神。

國立台北藝術大學教務長林大偉說，北藝大2018年起邀楊蓮英任教，讓學生受益良多。

徐亞湘表示，歷時2年田野調查與撰寫完成書稿，透過楊蓮英武旦視角，窺見台灣戲曲史中一段時代與精神。

文化局說，讀者可陸續於國家書店、五南網路書店、博客來或誠品網路書店等選購，文化局也電子化全系列叢書，提供民眾於數家電子書平台免費閱覽全文。