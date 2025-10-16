快訊

乳癌好發三明治族群 醫籲家屬陪伴打造抗癌雙塔

中央社／ 台北16日電

台灣乳癌好發於三明治族群，抗癌不只是靠健保廣納新藥，不論是婆婆陪同回診、分擔家務，或不等父母開口，子女主動參與陪診，醫師提醒，家人陪伴不能少，才能打造支持雙塔。

乳癌是台灣女性最常見癌症之一，衛生福利部國民健康署資料顯示，乳癌已連續多年高居女性癌症發生率首位。台灣乳癌病人的確診年齡比歐美提早10至20年，好發於40至50歲的中壯年族群，「陪伴，是病人最需要的事」，奇美醫院血液腫瘤科主治醫師郭雨萱今天透過新聞稿呼籲。

郭雨萱在門診發現，多數中壯年的乳癌病人背負著「不能倒下」的壓力，即使身體不適，仍心繫著家庭。若能有親友陪同治療和回診，不僅能幫助理解治療內容，也能穩定情緒，降低治療風險。強調藥物治療與家庭支持皆重要，唯有醫療與陪伴雙管齊下，才能打造抗癌「雙塔」。

郭雨萱分享，曾遇過1名年輕乳癌病人，總是由婆婆陪同回診，不僅幫忙分擔家務，也讓病人能更安心專注於治療；同時也發現許多年長病人「怕孩子擔心、影響工作」，常婉拒孩子陪診，呼籲子女應該主動關心、參與，不要等父母開口，陪伴是治療過程中最珍貴的支持。

台灣乳癌病人處於人生關鍵階段，許多人辛苦打拼大半生，工作與家庭才剛穩定，卻面臨癌症衝擊，馬偕醫院乳房中心主任張源清呼籲，隨著醫療科技日新月異，乳癌治療新選擇不斷問世，但疾病存活率是與早期發現密不可分，建議符合公費篩檢資格的女性應定期接受乳房檢查。

張源清提到，傳統乳癌分型HER2強陽性病人約占總體乳癌15%、三陰性10%，荷爾蒙陽性病人超過7成。40%至60%三陰性和荷爾蒙陽性病人癌細胞可偵測到少量HER2表現，推估總體乳癌患者超過一半屬於HER2弱陽性，這群過去治療選擇有限的病人，如今也有了新治療機會。

張源清說，健保今年開始給付新一代抗體藥物複合體（ADC），就像「精準導彈」結合標靶與化療特性，鎖定帶HER2癌細胞，對HER2弱陽性也有反應，再將化療藥物送入其中，降低對正常細胞傷害；新藥還具備旁觀者效應，不僅能毒殺目標細胞，周邊癌細胞也能受影響。

乳癌 癌症 癌細胞

