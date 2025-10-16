吳依霖代言愛爾麗「拉髮密雷射」　時尚女王親曝造型真相：髮量不夠，氣場就掉一半！

髮型美學專家吳依霖代言愛爾麗「拉髮密雷射」，強調髮量不夠，氣場就掉一半！ 圖／愛爾麗集團 提供

花很多時間造型，但卻撐不出氣場？很可能是「髮量」出了問題！近年「落髮年輕化」現象愈來愈明顯，不僅影響外表，更讓人陷入自信心低落惡性循環。愛爾麗集團引進「拉髮密雷射」，請來髮型美學專家吳依霖代言，她以過來人視角提醒：「髮量不夠，氣場就掉一半！」

吳依霖：髮根沒力量，再時尚的造型都撐不起來

吳依霖擔任愛爾麗「拉髮密雷射」代言人，強調髮根沒力量，再時尚的造型都撐不起來。 圖／愛爾麗集團 提供

多年來服務無數明星與名人，吳依霖深知「再美的髮型，若髮根脆弱都難以持久」。她指出，現代人因壓力大、熬夜、染燙頻繁等因素，導致落髮年輕化，甚至二、三十歲就出現髮量稀疏問題。「頭皮不健康，再厲害的髮型也只是表面功夫。」

吳依霖近年來極力倡議頭皮健康管理，提醒毛囊強健、髮量豐盈，人會更有自信，造型也才能呈現最完美的狀態；會接下愛爾麗拉髮密雷射療程代言，正是因為與她理念相符「這才是最時尚的保養方式。」

醫師提醒：注意4落髮徵兆 越早介入越能延緩惡化

愛爾麗皮膚科醫師呂宗達提醒，如果出現落髮徵兆，應及早諮詢醫師。 圖／愛爾麗集團 提供

皮膚醫學專家、美容醫學碩士 Dr. Matheus Rodrigues在國際醫學論壇中，分享拉拉髮密雷射屬於低能量雷射（LLLT）技術，迅速風靡南亞、韓國、歐洲、美洲等地，且深受醫師與使用者青睞，也是最常使用在生髮領域的雷射，已成為國際頭皮管理領域的新標竿。

愛爾麗皮膚科醫師呂宗達也提醒民眾，如果出現以下落髮徵兆，應及早諮詢醫師：

1.輕拉一撮約 40–60 根頭髮，若一次掉落超過 6 根，可能代表異常落髮。

2.髮際線逐漸後退

3.頭頂稀疏露出頭皮

4.掉髮量明顯增加

「越早介入、越能延緩惡化，」呂宗達說，「這不是單純美容，而是頭皮健康管理的一環。」

董事長常如山親自體驗 工程師重拾自信

愛爾麗董事長常如山親自體驗拉髮密雷射， 驅動台灣臨床應用。 圖／愛爾麗集團 提供

愛爾麗董事長常如山對新技術的要求一向嚴謹。他強調：「每一次新技術引進，我一定會親身體驗，才會交到顧客手上。」他看見 Dr. Rodrigues 的研究成果後，決定將拉髮密雷射引進台灣，並由醫師團隊展開臨床觀察。

有40歲工程師長期因壓力導致頭頂稀疏，透過拉髮密雷射療程重拾自信「現在出門不用再戴帽子遮掩了！」

吳依霖提醒：頭皮保養要像保養臉一樣日常化

愛爾麗董事長常如山表示，將在全台推廣「毛囊新生醫學」，讓更多人重啟頭皮健康的循環。 圖／愛爾麗集團 提供

吳依霖呼籲，頭皮是第二張臉，「妳的髮根，決定妳的氣場。」頭皮保養要像保養臉一樣日常化。常如山強調，拉髮密雷射的價值，不只是改善頭皮與毛囊，更是幫助人們真正走出落髮困擾。隨著拉髮密雷射的引進，愛爾麗將在全台推廣「毛囊新生醫學」，讓更多人重啟頭皮健康的循環，迎接屬於自己的「毛囊新生時代」。