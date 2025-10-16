影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司於14日及今天（16日）分別邀請海關、證照查驗、檢疫及安檢等公務機關，以及航空公司、地勤公司、協力廠商等服務大聯盟夥伴進入北登實地勘查，就旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，後續也將持續與相關單位為即將展開的試營運階段進行整合協調，提升整體運作效率。

機場公司副總經理孫宏彬表示，第三航廈發包期間受新冠肺炎疫情影響，導致國內營建環境變化、缺工缺料，所幸三航廈整體工程計畫13個工程標都已經發標出去，機場公司也在進行相關的介面整合及人力調配。此外，為了讓三航廈南、北廊廳工程進行順利，依工程進展必須調整航站南、北路的進出場交通動線，在避免影響旅客前提下，工程單位及航警都配合在凌晨12點至凌晨4點進行改道工程，感謝相關單位的協助。

孫宏彬指出，第三航廈登機廊廳的出境層在3樓，與第一航廈、第二航廈不同，以往旅客搭機出國時，必須從一、二航廈3樓步行至2樓的內候機室，從2樓候機室銜接空橋搭機；第三航廈則是3樓出境層就直接銜接空橋，就桃園國際機場這樣1個樞紐機場來說，未來對於一站式查驗的轉機旅客來說是非常方便的。

此外，第三航廈北登機廊廳主要以鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構建造，挑高將近13米面對整個機坪，玻璃帷幕也整合遮陽板於室外，能夠有效調節光線、保持室內溫度舒適，也不阻擋視線，讓旅客可近距離欣賞飛機起降；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。照明方面裝設1488組Halo燈具，將照明、空調、廣播、消防、WIFI基地台等5大功能集於一身。

機場公司說明，北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往四樓，再回到第二航廈辦理入境。