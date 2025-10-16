快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
第三航廈北登機廊廳主要以鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構建造，挑高將近13米面對整個機坪。記者黃仲明／攝影
第三航廈北登機廊廳主要以鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構建造，挑高將近13米面對整個機坪。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司於14日及今天（16日）分別邀請海關、證照查驗、檢疫及安檢等公務機關，以及航空公司、地勤公司、協力廠商等服務大聯盟夥伴進入北登實地勘查，就旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，後續也將持續與相關單位為即將展開的試營運階段進行整合協調，提升整體運作效率。

機場公司副總經理孫宏彬表示，第三航廈發包期間受新冠肺炎疫情影響，導致國內營建環境變化、缺工缺料，所幸三航廈整體工程計畫13個工程標都已經發標出去，機場公司也在進行相關的介面整合及人力調配。此外，為了讓三航廈南、北廊廳工程進行順利，依工程進展必須調整航站南、北路的進出場交通動線，在避免影響旅客前提下，工程單位及航警都配合在凌晨12點至凌晨4點進行改道工程，感謝相關單位的協助。

孫宏彬指出，第三航廈登機廊廳的出境層在3樓，與第一航廈、第二航廈不同，以往旅客搭機出國時，必須從一、二航廈3樓步行至2樓的內候機室，從2樓候機室銜接空橋搭機；第三航廈則是3樓出境層就直接銜接空橋，就桃園國際機場這樣1個樞紐機場來說，未來對於一站式查驗的轉機旅客來說是非常方便的。

此外，第三航廈北登機廊廳主要以鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構建造，挑高將近13米面對整個機坪，玻璃帷幕也整合遮陽板於室外，能夠有效調節光線、保持室內溫度舒適，也不阻擋視線，讓旅客可近距離欣賞飛機起降；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。照明方面裝設1488組Halo燈具，將照明、空調、廣播、消防、WIFI基地台等5大功能集於一身。

機場公司說明，北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往四樓，再回到第二航廈辦理入境。

機場公司表示，北登機廊廳為第三航廈率先啟用的重要設施，工程歷經多年艱辛努力，三航廈相關工程進行的同時，一、二航廈仍在營運的複雜挑戰，施工期間多次進行旅客動線切換改道作業，以及電力、空調、照明、電氣設備等系統測試，以確保系統穩定性，年底試營運更需機場服務大聯盟夥伴的全力投入。

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓，照片右下角為銜接空橋處，照片左上角為4樓抵達層。記者黃仲明／攝影
北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓，照片右下角為銜接空橋處，照片左上角為4樓抵達層。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司邀請桃機服務大聯盟夥伴進入北登實地勘查，為營運做準備。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司邀請桃機服務大聯盟夥伴進入北登實地勘查，為營運做準備。記者黃仲明／攝影

機場 桃園

延伸閱讀

三航廈北登機廊廳將啟用 機場公司攜團熟悉動線

第三航廈登機廊廳工程進入尾聲 機場公司預先熟悉旅客出入及作業動線

氯離子含量過高 新北厚德國小和平樓今啟動拆建工程 

美防長座機窗戶出現裂痕 急降英國機場

相關新聞

小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

現代人缺乏運動、鈣質攝取不足、咖啡因過量等，都會導致骨骼變得脆弱。尤其，隨著年齡增長，骨質會逐年流失；而女性在停經後，骨...

影／發車了！苗栗亦捷司機罷駛風波暫落幕 候車乘客兩樣情

亦捷客運今天上午爆發司機因欠薪問題集體罷駛的風波，經新竹監理所與苗栗縣政府介入協調，中午12點起亦捷經營的12條路線恢復...

台灣西南部海域16:42發生規模4.1地震 4縣市有感

中央氣象署發布第130號顯著有感地震報告，台南今下午4時42分發生規模4.1地震，震央位於台灣西南部海域，地震深度41....

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底啟用，機場公司於14日及今天（16日）分別邀請海關、證照查驗、檢疫及安檢等公務機關...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

影／故宮百年院慶三大特展登場 西園雅集、五馬圖首度參展

歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮今天舉行媒體導覽活動，策展團隊介紹百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。