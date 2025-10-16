長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付優化與跨科整合照護，推動國家癌症防治目標，實現「健康台灣」的願景。林口長庚更公布最新肺癌篩檢成果，在與桃園市政府合作下，已完成高風險族群逾四萬人篩檢，揪出約150名可及早治療的個案。

這場論壇匯集產官學研跨界專家，包括林口長庚院長陳建宗、立法委員王正旭、健保署長陳亮妤、桃園市衛生局副局長黃翠咪，以及林口長庚癌症中心主任王宏銘等。

積極投入AI精準篩檢

陳建宗指出，長庚積極投入人工智慧於癌症防治的應用，並與美國麻省理工學院（MIT）團隊合作開發「Sybil」AI系統。該系統結合臨床醫學、人工智慧與公共衛生，建構國內首份兼具臨床準確度、AI模型校正性與篩檢政策效益的架構。他指出：「透過單次低劑量電腦斷層（LDCT），Sybil能預測未來1至6年的肺癌發生風險，這在臨床與公共衛生領域具有突破性意義。」

此外，長庚醫院參與的全球乳癌AI大型驗證研究，涵蓋5國、7個醫學中心、超過6萬2千名病人與12萬8千張影像，證明AI風險模型能在不同族群中發揮穩健效益，協助早期檢測並避免過度篩檢。

陳建宗也談到醫學教育與公共責任：「長庚醫學週就是把最新科學、臨床實務、公共政策擺在同一張桌上。健保署新增 NGS 給付與癌症新藥基金等制度創新，都是讓『健康台灣』的願景變成日常流程。」院方更持續配合政府導入FHIR/AI結構化資料，推進「事前審查自動化」，讓藥品與治療準入更有效率。

2030年「癌症死亡率降低三分之一」不是口號，是可驗證的里程碑

王正旭肯定長庚醫療體系從國家政策高度思考癌症防治，並呼籲擴大癌症篩檢與早期診斷。他提到：「篩檢並非立即見效，但實證醫學顯示，早期發現能顯著提升存活率。我們希望透過結合AI科技與精準醫療，推動國家在2030年將癌症死亡率降低三分之一。」

王正旭進一步指出，台灣目前仍有約1萬7千例癌症死亡需努力防治，而現有80萬名癌症存活者正是社會防癌教育的重要資源。他強調，篩檢的目標是「篩得出、追得到、治得好」，讓篩檢成果真正落實到全民健康。

「先接軌、可持續、再優化」，讓好藥更快、更公平

陳亮妤指出，癌症新藥基金是「健康台灣」的重要一環，114年政府已編列50億元預算，預計受惠人數約3,600人。此外，健保自113年5月起給付次世代基因定序檢測（NGS），涵蓋12種癌別，推動癌症治療邁向精準化。

陳亮妤特別提到健保的數位化改革：「我們正推動AI與FHIR結構化資料，未來醫院可進行自主事前審查，大幅縮短審查時間，讓病人即時用藥。」她以乳癌藥物為例，指出除了初期一種藥物外，其餘均已接軌國際治療指引（NCCN），展現健保在國際接軌上的努力。

她也提醒，台灣已進入超高齡社會，慢性病與複雜癌症支出成長快速，藥費占中央總預算比重持續攀升；因此，醫療科技評估（HTA）與多元風險分攤成為必要工具。並表示，「加速 ≠ 放水，我們用暫時性支付+RWE（真實世界證據）動態評估，把快與穩綁在一起。」

涵蓋率×陽追率，要同步一起執行

王宏銘直言，篩檢成功的兩大支柱是涵蓋率要大、陽性追蹤率要高。長庚把資訊系統與門診流程打通，門診主動「挑出」未首篩者發轉介單、優先排程；首篩數上來之後，下一步就是盯陽追率。

他也坦言，國人篩檢涵蓋率仍有提升空間，以門診平均值觀察，乳房攝影約 35.78%、子宮頸抹片 36.84%、糞便潛血 25.36%。長庚提倡讓醫師去提醒病人進行篩檢，成為篩檢增加的破口處理策略。目前長庚五癌陽追皆逾九成、肺癌接近百分之百，未來持續以多科整合與個管維持品質。

地方經驗說明 「早發現，真的救一家人」

黃翠咪指出，桃園三年前推動免費LDCT篩檢計畫，成功早期發現多名肺癌患者。她分享一位市民的感謝：「爸爸是全家的經濟支柱，因早期發現肺癌而及時治療，特別向市長表達感激之情。」更感謝長庚協助桃園篩檢四萬人，成功找出150名癌前病變與早期癌症患者，顯示篩檢結合醫療資源的重要性，期待未來繼續與長庚合作，擴大篩檢覆蓋率。

醫師告訴我：「敵人會躲起來」

罹患大腸直腸癌四期的病友劉女士，昨天在論壇回顧罹癌四年的心路歷程：「一開始只想著為什麼是我？」歷經三次手術與今年初的熱灌流化療；醫師曾叮嚀「敵人會躲起來」，讓她學會與身體「好好對話」。

作為長庚志工20年，劉女士說：「快樂不是裝出來的，是每天走進門診做功課。」她提醒仍在治療途中的病友，「把資訊問清楚、把副作用說出來，醫療團隊才能真的幫助到你。」

全人全程照護與免疫治療的「耐心」

癌症基金會創新服務部主任陳昀指出，癌症治療強調「全人、全家、全隊、全程」的五全照護模式，而長庚的癌症中心團隊橫跨內外科、放腫、病理與個案管理；更在2016年成立免疫腫瘤卓越中心，導入 CAR-T、質子治療與新型免疫靶點，形成「標靶 × 免疫 × 放療」的組合拳，提供癌症資源中心與「台灣癌症資源網」資訊，協助患者與家庭能無痛接軌回歸社會。

百億癌藥基金是否已備足？倡議癌藥基金法制化

台灣癌症基金會總監馬吟津說，早期癌篩找到更多癌症病人，勢必需要更多治療經費。現在政府準備的百億癌藥基金是否足夠？能夠永續？台癌基金會倡議癌藥基金法制化。並已獲得逾百位立委支持，希望新會期就能落實立法。