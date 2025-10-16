影／故宮百年院慶三大特展登場 西園雅集、五馬圖首度參展

歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮今天舉行媒體導覽活動，策展團隊介紹百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇 —北宋西園雅集傳奇」，以及南北院區聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，除展現故宮回顧與前瞻並行的策展能量，也讓人一窺「富春山居圖」、「五馬圖」等難得一見的古文物。

故宮博物院表示，「西園雅集」是千百年來文人夢寐以求的傳奇，相傳北宋年間，皇室駙馬王詵曾於汴京西園舉辦一場風雅聚會，當時的文藝天才如蘇軾、黃庭堅、李公麟、米芾等人皆為座上賓，會後由李公麟繪圖、米芾書文來紀念這場難得的「西園雅集」，儘管歷代對此集會真假時有討論，但並未阻礙時人對西園雅集的嚮往之情，千年來這 場傳說中的風雅韻事，不斷受到傳頌，成為歷代雅集仿效的原型。