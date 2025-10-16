快訊

影／故宮百年院慶三大特展登場 西園雅集、五馬圖首度參展

攝影中心／ 記者杜建重／攝影
歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮舉辦「千年神遇 —北宋西園雅集傳奇」古文物特展。記者杜建重／攝影
歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮今天舉行媒體導覽活動，策展團隊介紹百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇 —北宋西園雅集傳奇」，以及南北院區聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，除展現故宮回顧與前瞻並行的策展能量，也讓人一窺「富春山居圖」、「五馬圖」等難得一見的古文物。

故宮博物院表示，「西園雅集」是千百年來文人夢寐以求的傳奇，相傳北宋年間，皇室駙馬王詵曾於汴京西園舉辦一場風雅聚會，當時的文藝天才如蘇軾、黃庭堅、李公麟、米芾等人皆為座上賓，會後由李公麟繪圖、米芾書文來紀念這場難得的「西園雅集」，儘管歷代對此集會真假時有討論，但並未阻礙時人對西園雅集的嚮往之情，千年來這 場傳說中的風雅韻事，不斷受到傳頌，成為歷代雅集仿效的原型。

「千年神遇─北宋西園雅集傳奇」特展為重現這場文藝盛事，展出多幅國寶級作品，包括現存蘇軾〈赤壁賦〉文學名作中唯一的親筆墨寶〈書前赤壁賦〉、黃庭堅傳世行楷代表作〈自書松風閣詩〉、米芾神作〈蜀素帖〉等；另更向東京國立博物館商借李公麟〈五馬圖〉與舒城李氏〈瀟湘臥遊圖〉，及向法國賽努奇亞洲藝術博物館借展李公麟〈山莊圖〉等3件傳世名跡，讓千年前的藝壇群星重聚故宮。值得一提的是失蹤達八十年的〈五馬圖〉，於2019年才現身於世人眼前，這次也是首度海外展出即是到台北參與院慶展覽。

故宮院慶舉辦三大特展，圖為「富春山居圖」。記者杜建重／攝影
故宮歡慶百週年院慶，向東京國立博物館商借李公麟的〈五馬圖〉到台北展出。記者杜建重／攝影
