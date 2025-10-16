流感新冠夾擊「免疫雙債」恐釀肺炎鏈球菌 專家呼籲高風險族群打疫苗

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
10月1日起公費流感與新冠疫苗開打，根據疾管署統計顯示去年重症死亡病例中流感逾90%、新冠高達98%未接種疫苗，凸顯接種疫苗預防重症重要性。台大醫院小兒部主治醫師黃立民表示，在新冠、流感雙重夾擊下，素有「隱形殺手」之稱的肺炎鏈球菌恐趁虛而入，其中「血清型3」威脅性最高，曾有8歲男童僅發燒2天即肺部全白，顯示肺炎鏈球菌病程進展極快，幼童與高風險族群應及早接種疫苗，建立保護力。

黃立民說，自新冠肺炎解封，國內呼吸道感染高峰近2年都未見降溫，過去季節性明顯的流感如今也幾乎全年流行，關鍵為「免疫負債」與「免疫竊盜」雙重影響。「免疫負債」是指新冠期間防疫措施徹底，人體接觸各種病原體機會大幅減少，導致免疫系統缺乏「實戰演練」；而「免疫竊盜」則是感染新冠後，體內免疫力被病毒削弱，導致再次感染過去已產生免疫的疾病。

黃立民表示，一旦感染流感、新冠等病毒，導致免疫力下降，此後數周到1個月，肺炎鏈球菌等細菌的入侵風險會大增2至3成，恐引發嚴重的繼發性感染。因此，接種疫苗是人體免疫系統重新「練兵」、建立防線的有效方式。

黃立民說，肺炎鏈球菌是眾多呼吸道病原中，最具威脅性的細菌之一，也是全球兒童最大的傳染病死因。嬰幼兒的常規疫苗 PCV13 中已涵蓋第2個月、4個月及12個月時的公費肺炎鏈球菌疫苗，然而盡管許多孩子按時接種疫苗、獲得基礎防護，每年仍出現不少「突破性感染」個案，而「血清型3」正是一大威脅。

為何「血清型3」會成為防疫頭號威脅？黃立民比喻，「血清型3」的細菌莢膜特別厚，就像穿著厚重的盔甲，不僅人體的免疫系統難以突破，疫苗產生的抗體也不易對付它。這層厚莢膜更是其毒性因子，莢膜越厚，感染後的症狀就越嚴重。一旦細菌突破人體防線，恐竄入血液中，就可能引發菌血症，甚至腦膜炎、休克等致命重症，即使存活也可能留下嚴重後遺症。

有別流感、新冠這類病毒，黃立民表示，肺炎鏈球菌一旦突破疫苗防護，就有一定機率引發重症。尤其嬰幼兒、慢性病患者等高風險族群，本身免疫力就較弱，接種疫苗後產生的抗體量可能不如健康成人，感染後併發重症的風險將是常人的10至20倍之多。

他分享近期收治一名8歲男童，因持續約2、3天發高燒、呼吸急促後就醫，X光一照肺部竟已全白，病程進展極快，必須以高濃度氧氣治療，所幸最終成功救回，但也凸顯肺炎鏈球菌病程進展極為兇猛快速。

想強化嬰幼兒對「血清型3」的保護力，黃立民建議，家長可以考慮在現有3劑疫苗之餘，在寶寶6個月大時自費多打一劑疫苗，在寶寶免疫系統最脆弱的1歲前，提早建立更強的保護力；另外，也可在1歲後再追加一劑，保護力有望延續到小學。

面對市面上PCV13（13價）、PCV15（15價）甚至PCV20（20價）等多種肺炎鏈球菌疫苗，許多新手爸媽感到困惑，不知該如何選擇。黃立民解釋，目前的公費疫苗為 PCV13，PCV15及PCV20則為自費，不同疫苗價數除了涵蓋的型別不同，對於「血清型3」等重要型別的保護力道及抗體濃度也會有所差異，可以進一步與醫師討論哪支疫苗比較合適。

而關於不同疫苗間是否可以混合接種等問題，目前有臨床研究顯示，PCV15和PCV13可以交替接種，但尚無針對嬰幼兒進行PCV20與PCV13替換性試驗的相關資料，而歐美等國多建議PCV20採取4劑接種時程。建議家長可與醫師充分討論，根據孩子的狀況做出最合適的決定。

