腦中風快打119 新北消防獲「到院前照護」績優獎

「世界中風日」前夕，衛福部雙和醫院與新北消防局今天表揚急性腦中風照護績優人員，辨識率前三名為新板、南勢及員山分隊，獲「到院前照護獎」，展現救護與醫療緊密合作的成果。

消防局今天表示，每年10月29日「世界中風日」目的是引起公眾關注中風議題，提高預防及治療中風的意識。自民國107年起，每年與雙和醫院舉辦腦中風研討與頒獎，表揚中風個案緊急救護相關團隊。

消防局長陳崇岳表示，「微笑、舉手、說你好」是辨別腦中風的口訣，民眾如發現「手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清」等症狀，應立刻撥打119送醫，並記下發作時間，並爭取黃金治療時間。

消防局說，「微笑」是表情不對稱，嘴角歪斜。「舉手」：一隻手臂無力，無法抬起或維持舉手。「說你好」：說話不清楚、含糊不清。

頒獎典禮今天在雙和醫院舉行，消防局獲得「到院前腦中風照護績優團隊獎」，由副局長蔡武忠代表領獎。根據消防局新聞稿，統計113年新北市各醫院共受理腦中風案件5723件，其中由119救護車載送者2631件，比例達45.97%；接受靜脈血栓溶解劑治療的368件中，有330人康復出院，康復比率高達89.67%。

消防局說，數據顯示，119緊急救護及早轉送，可明顯提升治癒率並降低失能。感謝第一線救護人員辛勞，與雙和醫院長期支援與合作。

雙和醫院副院長陳龍表示，院方自開院第二年即成立中風中心，急性中風治療率近年持續提升，靜脈血栓溶解或取栓治療比例由112年的15.2%增至114年的24.8%。

院方表示，推動「中風一條龍照護」系統，包含急性期的治療，到住院復健及後續回診追蹤，整合多專業醫護團隊，幫腦中風病人找回生活品質。未來將深化臨床數據分析與人工智慧輔助決策，期望讓更多病人重獲新生。