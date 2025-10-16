三航廈北登機廊廳將啟用 機場公司攜團熟悉動線

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底前啟用，機場公司今天邀請CIQS公務機關、航空公司等服務大聯盟夥伴，進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，體驗作業動線。

桃園國際機場公司表示，北登機廊廳為第三航廈率先啟用重要設施，施工期間多次進行旅客動線切換改道作業，以及電力、空調、照明、電氣設備等系統測試，以確保系統穩定性。

機場公司指出，北登機廊廳樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別；出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18，抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，回到第二航廈辦理入境。

機場公司表示，未來營運準備需要CIQS公務機關（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、航空公司（航班調度、旅客服務）、地勤公司（行李處理、地面作業）及協力廠商（商業服務、清潔維護）等機場服務大聯盟夥伴的全力投入，將秉持初衷，合作克服各項挑戰。