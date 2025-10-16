第三航廈登機廊廳工程進入尾聲 機場公司預先熟悉旅客出入及作業動線

為迎接第三航廈北登機廊廳年底啟用，機場公司分別於14日及16日分別邀請CIQS公務機關、航空公司、地勤公司及協力廠商等服務大聯盟夥伴，進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線。

桃機公司表示，在熟悉動線過程中，各單位體驗到開放式候機區的寬敞舒適。大面積玻璃帷幕將遮陽板及骨架設置於室外，遮陽板有效調節光線、保持室內溫度舒適，也不阻擋視線，讓旅客可近距離欣賞飛機起降；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

北登機廊廳為第三航廈率先啟用的重要設施，工程歷經多年艱辛努力，在邊營運邊施工的複雜挑戰下，施工期間多次進行旅客動線切換改道作業，以及電力、空調、照明、電氣設備等系統測試，以確保系統穩定性。無論是工程執行動線調整、營運協調或系統測試，皆有賴施工團隊互相配合、通力合作，過程相當艱辛。

桃機公司提到，未來營運準備更需要CIQS公務機關（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、航空公司（航班調度、旅客服務）、地勤公司（行李處理、地面作業）及協力廠商（商業服務、清潔維護）等機場服務大聯盟夥伴的全力投入。

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往四樓，在錯落有致的上千盞Halo燈具柔和光影的引導下，回到第二航廈辦理入境。

工程歷經多年努力，北登機廊廳的初步啟用，不但是機場發展的重要里程碑，更進一步提升服務品質與運作效率。在北登機廊廳現場遙望壯觀的主體航廈工程，及最具特色的波浪型屋頂，更讓各單位非常期待未來落成時的景象。機場公司將秉持初衷，持續攜手機場大聯盟各夥伴，克服各項施工困難與發展挑戰，為國門注入活力、展開新頁。