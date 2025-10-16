小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

現代人缺乏運動、鈣質攝取不足、咖啡因過量等，都會導致骨骼變得脆弱。尤其，隨著年齡增長，骨質會逐年流失；而女性在停經後，骨質減少的速度會加快。國健署調查統計，更年期後女性，平均每4人就有1人骨質疏鬆，有極高的骨折風險。

55歲的林女士，在家不小心滑倒造成手腕骨折，原以為只是跌傷，經安排檢查發現罹患骨質疏鬆症。因條件符合今年健保擴大給付的骨鬆治療藥物，不須等到嚴重骨折才能使用，可大幅降低未來脊椎、髖部骨折與失能風險。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部教授陳崇桓指出，骨鬆治療應比照慢性病長期管理，從「保密防跌」著手，保持好的骨質密度、加強運動避免跌倒。骨鬆可能出現反覆性骨折外，最怕髖部骨折，死亡率很高，更有3成患者將面臨永久性失能、8成無法獨立生活。

陳崇桓表示，骨鬆治療強調整合性、一連貫的流程，以改善患者預後並減輕醫療負擔，包括術前骨質檢測、術中與術後營養與藥物治療，以及長期骨密度追蹤，有效降低手術後併發症與再次骨折的風險。藥物方面建議採取「接續治療策略」，促骨生長藥物加上抗骨流失藥物，「開源節流」更能維持住效果。

據美國臨床內分泌醫師協會國際指引，凡在12個月內發生骨折，用藥後仍出現骨鬆性骨折者，或骨密度T值≤-3.0的未骨折患者，皆為「極高骨折風險族群」，應優先使用促骨生長藥物，後再銜接抗骨流失藥物，持續治療是維持骨密度、預防骨折、改變病程的關鍵。

除了停經後婦女、超過60歲以上、體型瘦小者、有家族病史者、生活習慣不佳者等高風險族群，糖尿病、腎臟病和骨質疏鬆症存在著密切關係。中華民國骨質疏鬆症學會常務理事、成大醫學院家庭醫學科主任吳至行表示，糖尿病與骨鬆的共病關係常被忽視，許多患者雖骨密度正常，但骨質微結構卻已受損、強度下降。

吳至行建議，糖友應將骨密度檢測納入常規追蹤，特別是60歲以上或長期使用胰島素者，才能及早發現與治療。研究指出，約有4成糖友罹患骨鬆，罹病時間愈久，因骨骼代謝影響，大幅增加跌倒機率。部分糖友因專注血糖控制而忽略骨骼健康，骨鬆問題長期被低估，糖友骨鬆性骨折的風險上升約34%。

吳至行提醒，骨鬆最大的危險在於「無聲進行」，多數患者在骨折前毫無自覺，有些中高齡患者對身高變矮、駝背等外觀變化不以為意，等到跌倒骨折才發現事情大條。日常生活應養成健康生活型態，均衡飲食、適度曬太陽、荷重運動、避免抽菸等，才能夠預防或延緩骨質疏鬆。