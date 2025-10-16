快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
骨鬆最大的危險在於「無聲進行」，多數患者在跌倒骨折前毫無自覺。圖／123RF
骨鬆最大的危險在於「無聲進行」，多數患者在跌倒骨折前毫無自覺。圖／123RF

現代人缺乏運動、鈣質攝取不足、咖啡因過量等，都會導致骨骼變得脆弱。尤其，隨著年齡增長，骨質會逐年流失；而女性在停經後，骨質減少的速度會加快。國健署調查統計，更年期後女性，平均每4人就有1人骨質疏鬆，有極高的骨折風險。

55歲的林女士，在家不小心滑倒造成手腕骨折，原以為只是跌傷，經安排檢查發現罹患骨質疏鬆症。因條件符合今年健保擴大給付的骨鬆治療藥物，不須等到嚴重骨折才能使用，可大幅降低未來脊椎、髖部骨折與失能風險。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部教授陳崇桓指出，骨鬆治療應比照慢性病長期管理，從「保密防跌」著手，保持好的骨質密度、加強運動避免跌倒。骨鬆可能出現反覆性骨折外，最怕髖部骨折，死亡率很高，更有3成患者將面臨永久性失能、8成無法獨立生活。

陳崇桓表示，骨鬆治療強調整合性、一連貫的流程，以改善患者預後並減輕醫療負擔，包括術前骨質檢測、術中與術後營養與藥物治療，以及長期骨密度追蹤，有效降低手術後併發症與再次骨折的風險。藥物方面建議採取「接續治療策略」，促骨生長藥物加上抗骨流失藥物，「開源節流」更能維持住效果。

據美國臨床內分泌醫師協會國際指引，凡在12個月內發生骨折，用藥後仍出現骨鬆性骨折者，或骨密度T值≤-3.0的未骨折患者，皆為「極高骨折風險族群」，應優先使用促骨生長藥物，後再銜接抗骨流失藥物，持續治療是維持骨密度、預防骨折、改變病程的關鍵。

除了停經後婦女、超過60歲以上、體型瘦小者、有家族病史者、生活習慣不佳者等高風險族群，糖尿病、腎臟病和骨質疏鬆症存在著密切關係。中華民國骨質疏鬆症學會常務理事、成大醫學院家庭醫學科主任吳至行表示，糖尿病與骨鬆的共病關係常被忽視，許多患者雖骨密度正常，但骨質微結構卻已受損、強度下降。

吳至行建議，糖友應將骨密度檢測納入常規追蹤，特別是60歲以上或長期使用胰島素者，才能及早發現與治療。研究指出，約有4成糖友罹患骨鬆，罹病時間愈久，因骨骼代謝影響，大幅增加跌倒機率。部分糖友因專注血糖控制而忽略骨骼健康，骨鬆問題長期被低估，糖友骨鬆性骨折的風險上升約34%。

吳至行提醒，骨鬆最大的危險在於「無聲進行」，多數患者在骨折前毫無自覺，有些中高齡患者對身高變矮、駝背等外觀變化不以為意，等到跌倒骨折才發現事情大條。日常生活應養成健康生活型態，均衡飲食、適度曬太陽、荷重運動、避免抽菸等，才能夠預防或延緩骨質疏鬆。

骨折 骨鬆 患者

延伸閱讀

台南國小學童打躲避球起衝突 他抱起同學重摔骨折判賠83萬

洗腎20年竟罹患「餓骨症候群」 全身劇痛靠AI揪出多處細微骨折

新北女酒後跌落社區停車場車道 她衰遭住戶開車輾過

影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折

相關新聞

台大住院醫師申請數據曝光！急診、婦產科乏人問津 這科錄取率達157％

台灣醫療人力短缺，部分專科更陷入嚴重缺工危機，近日一名台大醫院住院醫師在臉書分享最新數據，可以看到明年度台大住院醫師申請情況，以眼科競爭最激烈，缺3人卻有25人搶進，錄取率僅約12％；反觀急診科、婦產科與小兒科乏人問津，申請人數甚至少於名額。

環境部「AI司」今掛牌 輔助決策及破獲非法傾倒廢棄物

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測...

流感新冠夾擊「免疫雙債」恐釀肺炎鏈球菌 專家呼籲高風險族群打疫苗

10月1日起公費流感與新冠疫苗開打，根據疾管署統計顯示去年重症死亡病例中流感逾90%、新冠高達98%未接種疫苗，凸顯接種...

台灣西南部海域16:42發生規模4.1地震 4縣市有感

中央氣象署發布第130號顯著有感地震報告，台南今下午4時42分發生規模4.1地震，震央位於台灣西南部海域，地震深度41....

小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

現代人缺乏運動、鈣質攝取不足、咖啡因過量等，都會導致骨骼變得脆弱。尤其，隨著年齡增長，骨質會逐年流失；而女性在停經後，骨...

嬰幼兒罹RSV易釀肺炎、細支氣管炎 台大醫示警：死亡率比感冒高20倍

時序進入秋冬，呼吸道疾病盛行，衛福部疾管署提出「左流右新」疫苗措施，建議民眾左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。台大醫院小兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。