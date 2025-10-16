快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

嬰幼兒罹RSV易釀肺炎、細支氣管炎 台大醫示警：死亡率比感冒高20倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院小兒感染科專任主治醫師黃立民指出，除流感及新冠病毒外，呼吸道融合病毒（RSV）也會衝擊家中嬰兒健康，建議加有嬰幼兒家庭，應「首重RSV」。本報資料照片。
台大醫院小兒感染科專任主治醫師黃立民指出，除流感及新冠病毒外，呼吸道融合病毒（RSV）也會衝擊家中嬰兒健康，建議加有嬰幼兒家庭，應「首重RSV」。本報資料照片。

時序進入秋冬，呼吸道疾病盛行，衛福部疾管署提出「左流右新」疫苗措施，建議民眾左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。台大醫院小兒感染科專任主治醫師黃立民指出，除流感及新冠病毒外，呼吸道融合病毒（RSV）也會衝擊家中嬰兒健康，建議加有嬰幼兒家庭，應「首重RSV」，接種RSV疫苗，否則1歲以下嬰幼兒染RSV，重症及死亡風險比感染流感高出16倍之多。

感染RSV初期，病人症狀多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，黃立民表示，RSV症狀與流感及新冠肺炎等相近，但侵犯下呼吸道風險程度卻差距甚遠，流感侵犯下呼吸道風險僅7%，新冠肺炎侵犯下呼吸道風險僅23%，一般感冒侵犯下呼吸道風險僅2%，嬰幼兒時期感染RSV，病人產生肺炎、細支氣管炎的風險，最高可達40%，與其他呼吸道疾病相比，差別可達20倍之多。

黃立民表示，嬰幼兒氣管細小，且處於發育期，發生肺炎後產生痰液，容易造成堵塞，進而導致缺氧、急性呼吸困難，甚至因呼吸道衰竭而送急診，進入加護病房插管治療，因此與流感相比，新生兒感染RSV後的急診與住院率是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，為造成一歲以下嬰幼兒死亡主因之一。

RSV不像流感、新冠肺炎有抗病毒藥物使用。黃立民表示，民眾罹患RSV，僅可使用支持性療法緩解症狀，盡可能以氧氣噴霧、止咳、退燒藥等讓孩子舒服一點，實際上還是仰賴病童自身抵抗力殲滅病毒，許多家長看著孩子受苦，卻無力多做什麼，「除心疼以外，更對於自己輕視RSV預防，讓孩子受苦而感到懊悔不已。」

黃立民表示，目前已有可一次性施打的長效型單株抗體，可預防嬰兒RSV，提供約半年時間保護力，且有別於一般疫苗需透過刺激免疫系統，才可生成抗體，這類預防方式是用現成抗體注入病人體內，無須等待接種者免疫反應，即可降低病毒感染風險，0至2歲嬰幼兒經醫師評估後，可與流感、新冠肺炎疫苗共同施打，不會產生排斥效應。

流感疫苗 RSV 新冠肺炎

延伸閱讀

患慢性病7旬翁染A流併發肺炎 喘氣住院2週治療

流感不是小毛病！高齡患者併發肺炎喘到講不出話 一度瀕危

香港多校爆流感 13歲女童病逝 同年級3人染病

新冠引發重症是流感2倍 疾管署副署長籲高風險族群接種疫苗

相關新聞

台大住院醫師申請數據曝光！急診、婦產科乏人問津 這科錄取率達157％

台灣醫療人力短缺，部分專科更陷入嚴重缺工危機，近日一名台大醫院住院醫師在臉書分享最新數據，可以看到明年度台大住院醫師申請情況，以眼科競爭最激烈，缺3人卻有25人搶進，錄取率僅約12％；反觀急診科、婦產科與小兒科乏人問津，申請人數甚至少於名額。

環境部「AI司」今掛牌 輔助決策及破獲非法傾倒廢棄物

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測...

流感新冠夾擊「免疫雙債」恐釀肺炎鏈球菌 專家呼籲高風險族群打疫苗

10月1日起公費流感與新冠疫苗開打，根據疾管署統計顯示去年重症死亡病例中流感逾90%、新冠高達98%未接種疫苗，凸顯接種...

台灣西南部海域16:42發生規模4.1地震 4縣市有感

中央氣象署發布第130號顯著有感地震報告，台南今下午4時42分發生規模4.1地震，震央位於台灣西南部海域，地震深度41....

小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

現代人缺乏運動、鈣質攝取不足、咖啡因過量等，都會導致骨骼變得脆弱。尤其，隨著年齡增長，骨質會逐年流失；而女性在停經後，骨...

嬰幼兒罹RSV易釀肺炎、細支氣管炎 台大醫示警：死亡率比感冒高20倍

時序進入秋冬，呼吸道疾病盛行，衛福部疾管署提出「左流右新」疫苗措施，建議民眾左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。台大醫院小兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。