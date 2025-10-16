嬰幼兒罹RSV易釀肺炎、細支氣管炎 台大醫示警：死亡率比感冒高20倍

時序進入秋冬，呼吸道疾病盛行，衛福部疾管署提出「左流右新」疫苗措施，建議民眾左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。台大醫院小兒感染科專任主治醫師黃立民指出，除流感及新冠病毒外，呼吸道融合病毒（RSV）也會衝擊家中嬰兒健康，建議加有嬰幼兒家庭，應「首重RSV」，接種RSV疫苗，否則1歲以下嬰幼兒染RSV，重症及死亡風險比感染流感高出16倍之多。

感染RSV初期，病人症狀多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，黃立民表示，RSV症狀與流感及新冠肺炎等相近，但侵犯下呼吸道風險程度卻差距甚遠，流感侵犯下呼吸道風險僅7%，新冠肺炎侵犯下呼吸道風險僅23%，一般感冒侵犯下呼吸道風險僅2%，嬰幼兒時期感染RSV，病人產生肺炎、細支氣管炎的風險，最高可達40%，與其他呼吸道疾病相比，差別可達20倍之多。

黃立民表示，嬰幼兒氣管細小，且處於發育期，發生肺炎後產生痰液，容易造成堵塞，進而導致缺氧、急性呼吸困難，甚至因呼吸道衰竭而送急診，進入加護病房插管治療，因此與流感相比，新生兒感染RSV後的急診與住院率是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，為造成一歲以下嬰幼兒死亡主因之一。

RSV不像流感、新冠肺炎有抗病毒藥物使用。黃立民表示，民眾罹患RSV，僅可使用支持性療法緩解症狀，盡可能以氧氣噴霧、止咳、退燒藥等讓孩子舒服一點，實際上還是仰賴病童自身抵抗力殲滅病毒，許多家長看著孩子受苦，卻無力多做什麼，「除心疼以外，更對於自己輕視RSV預防，讓孩子受苦而感到懊悔不已。」

黃立民表示，目前已有可一次性施打的長效型單株抗體，可預防嬰兒RSV，提供約半年時間保護力，且有別於一般疫苗需透過刺激免疫系統，才可生成抗體，這類預防方式是用現成抗體注入病人體內，無須等待接種者免疫反應，即可降低病毒感染風險，0至2歲嬰幼兒經醫師評估後，可與流感、新冠肺炎疫苗共同施打，不會產生排斥效應。