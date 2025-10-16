影／發車了！苗栗亦捷司機罷駛風波暫落幕 候車乘客兩樣情

亦捷客運今天上午爆發司機因欠薪問題集體罷駛的風波，經新竹監理所與苗栗縣政府介入協調，中午12點起亦捷經營的12條路線恢復正常行駛，但上午多數候車的民眾並不知情，在各站「痴痴等」，下午候車的民眾因亦捷班車恢復行駛，對停駛一事也不知情，但幸運的都能上車前往目的地。

停駛風波第一波受到衝擊是清晨通勤的學生和上班族，苦等多時，還是等不到班車，只能自行設法找其他交通工具前往學校，許多家長接到兒女的電話，焦急萬分，透過各臉書社群反映，怨言不斷，也引發網友熱議。

網友抱怨，「今天的奕捷客運是怎麼了？」、「學生和通勤上班族都無法搭車上班上課，每個人都要自行尋找交通工具，請問相關單位可以幫忙我們嗎？」、「我們不想當孤兒也不想當棄嬰！」

「我看還是維持我原先的建議，請自動駕駛電動公車來苗栗試營運通勤通學班次，把苗栗路權全讓給業者，既可淘汰一些只想跑賺錢路線或是體質不健全業者，又能扶植自動駕駛智慧型電動公車產業，一舉兩得！」、「因為平面道路的公車司機普遍薪資都不高，大家都想多賺點，一堆跑去跑四二輪，輕鬆又愉快」。

亦捷客運中午12點恢復正常行駛，但先前已公告10月13日至17日因駕駛人員不足，苗栗往三義、獅潭取消4個班次，有網友擔心這兩天要回獅潭的學生「只有一半能上車」。

亦捷客運中午之後正常行駛，苗栗總站陸續出現候車民眾，有的從苗栗火車站下車要轉搭客運，幾乎都不知道上午發生過「無車可搭」的情況，一些高齡者都是短程，對停駛也毫不知情。