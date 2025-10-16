健保署邀基層醫師設假日急症中心 專家憂過勞：診所缺人且開診時間長

為紓解急診壅塞，衛福部健保署今天正式公告，11月2日開辦「假日急症中心（UCC）」，民眾只需負擔與基層診所相同的150元部分負擔。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，政策雖值得肯定，但基層診所醫師本就承受長時間門診、人力短缺等壓力，若再加入輪班，恐形成「假日負擔再分配」問題，恐讓基層醫師過勞，呼籲建立津貼補償機制及彈性排班制度。

UCC設立目標為分流輕症患者，避免民眾因基層診所假日未開診，遇健康狀況就湧入大醫院急診。不過，洪子仁擔憂，基層醫師人力短缺，若假日要再加入輪班，將是一大挑戰，為避免醫護人員過勞，建議建立合理的津貼補償機制，為避免政策淪為「假日負擔再分配」，醫院急診醫師負擔減輕，基層醫師負擔加重，建議納入多元團隊，別讓醫師單打獨鬥。

「假日急症中心若要長期穩定運作，必須兼顧醫療品質與人力永續，而不是僅靠熱忱與短期支援撐起。」洪子仁說，外界質疑UCC「只治標，不治本」，他認為這項政策確實是補衛性措施，若要改善急診量能過載的長期問題，需強化分級醫療制度，布建家庭醫師網絡，且要讓UCC服務更連貫，應讓UCC與平日診所電子病歷互通，確保病歷延續、資訊可追溯，形成假日不中斷的照護網絡。

洪子仁強調，民眾選擇就醫地點的關鍵不僅是費用，更在於便利性與信任感，若UCC能提供明確分流指引、合格專科醫師與完善的醫療支援環境，民眾自然願意前往，也能讓急診真正留給需要的病人，政府也應善用健保快易通App、即時候診資訊或AI分流工具，幫助民眾快速判斷何時該就近就醫、何時該進急診，提升就醫效率與民眾的信任感。