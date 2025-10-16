台東偏鄉婦30多歲已生11胎 醫籲避孕掌握生育自主

因產檢不易且未做好完善避孕，台東偏鄉2名30多歲婦女分別生下10胎、11胎，醫生感嘆每次都僅在急診碰面，出院也未再回診。台東馬偕醫院籲做好完善避孕，掌握生育自主。

台東馬偕醫院婦產科醫生李晟令今天召開記者會，提供新一代皮下避孕器讓女性掌握生育自主權。

李晟令提到，台東未成年懷孕比率是全台的3倍，根據統計，全國15至19歲少女的懷孕率約為千分之3，但台東卻高達千分之10，幾乎是全國平均的3倍。以今年為例，1名17歲少女在14歲時生下第1胎，3年後又來引產。分析原因，偏鄉家庭多為隔代教養，加上性教育及醫療資訊落差，導致少女懷孕情形屢見不鮮，最後往往被迫生下孩子。

台東還有另一個現象，偏鄉多子的情形偏高，他接手個案有2名30多歲產婦，1名生10胎、1名生11胎，因住在山區產檢不易，每次生產都僅在急診碰面，生完出院也未再回診。

李晟令表示，這些案例都是說明未做好完善避孕，不僅影響人生的規劃，也造成家庭及社會的負擔。

他說，在這低生育率的時代不是鼓勵節育，而是要宣導掌握生育自主，在各種條件都預備好了，才來快樂迎接新生命。

目前現行避孕方式有幾類，最常見的是保險套，還有口服避孕藥、結紮、子宮內避孕器及皮下植入避孕器；依照年齡的使用趨勢，一般年輕人較多選擇保險套，而結婚後或40幾歲以上則選擇長效型的避孕方式。

他說，皮下避孕植入劑大家比較不熟悉，是去年8月引入國內，其原理是植入非慣用手上臂皮下，手術時間只需5分鐘，可持續釋放低劑量黃體素，抑制排卵並改變子宮內環境，避孕效果成功率超過99%，有效期可達3年。

好處還可避免傳統子宮避孕器需要內診的困擾，或長期服用避孕藥的麻煩，不需每天或每月記得使用，免除依從性困擾，幫助女性更輕鬆掌握生育自主權。