腦中風黃金搶救時間曝 45歲患者如願返回職場

腦中風病人的黃金搶救時間極為重要。日前一名45歲男子睡前突然發現手沒力氣，連水杯也拿不穩，隨即身體出現麻木刺痛，經家人打119送醫，從急診到施打靜脈血栓溶解劑44分鐘，迅速處置讓腦部損傷降到最低，避免嚴重的癱瘓後遺症。負責救治的雙和醫院今特地為患者送上鮮花，祝福他重返工作崗位。

雙和醫院副院長陳龍指出，患者送醫時，影像檢查顯示患者腦部雙側額葉皮質下區域出現缺血性中風，與長年高血壓病史且未規律服藥控制有關，導致急性缺血性腦中風，據當時NIHSS（National Institute of Health Stroke Scale）評估分數為6分，屬中度腦中風。

當時凌晨2時21分進入急診檢傷櫃台，安排相關影像檢查、會診神經內科醫師，在凌晨3點5分即施打靜脈血栓溶解劑，3點30分安排電腦斷層血管攝影和磁振造影，確認病患腦部大血管狀況，從急診到施打靜脈血栓溶解劑僅44分鐘，迅速處置讓腦部損傷降到最低，避免嚴重的癱瘓後遺症。

陳龍表示，雙和醫院開院第二年就成立中風中心，急性腦中風病人到院後治療比例與成功率均持續上升，據院內最新統計，近3年透過靜脈血栓溶解或取栓（EVT）治療的比例，已由2023年15.2%提升至2025年的24.8%。