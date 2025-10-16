聽新聞
0:00 / 0:00
腦中風黃金搶救時間曝 45歲患者如願返回職場
腦中風病人的黃金搶救時間極為重要。日前一名45歲男子睡前突然發現手沒力氣，連水杯也拿不穩，隨即身體出現麻木刺痛，經家人打119送醫，從急診到施打靜脈血栓溶解劑44分鐘，迅速處置讓腦部損傷降到最低，避免嚴重的癱瘓後遺症。負責救治的雙和醫院今特地為患者送上鮮花，祝福他重返工作崗位。
雙和醫院副院長陳龍指出，患者送醫時，影像檢查顯示患者腦部雙側額葉皮質下區域出現缺血性中風，與長年高血壓病史且未規律服藥控制有關，導致急性缺血性腦中風，據當時NIHSS（National Institute of Health Stroke Scale）評估分數為6分，屬中度腦中風。
當時凌晨2時21分進入急診檢傷櫃台，安排相關影像檢查、會診神經內科醫師，在凌晨3點5分即施打靜脈血栓溶解劑，3點30分安排電腦斷層血管攝影和磁振造影，確認病患腦部大血管狀況，從急診到施打靜脈血栓溶解劑僅44分鐘，迅速處置讓腦部損傷降到最低，避免嚴重的癱瘓後遺症。
陳龍表示，雙和醫院開院第二年就成立中風中心，急性腦中風病人到院後治療比例與成功率均持續上升，據院內最新統計，近3年透過靜脈血栓溶解或取栓（EVT）治療的比例，已由2023年15.2%提升至2025年的24.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言