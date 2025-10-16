海保署偕災防科技中心 建立氣候變遷風險預警機制

快訊

中央社／ 高雄16日電
海洋委員會海洋保育署長陸曉筠（右）與國家災害防救科技中心主任陳宏宇16日簽署「海洋保育與災防預警合作備忘錄（MOU）」，攜手建立海洋保育與氣候變遷風險預警機制。（海保署提供）中央社
海洋委員會海洋保育署長陸曉筠（右）與國家災害防救科技中心主任陳宏宇16日簽署「海洋保育與災防預警合作備忘錄（MOU）」，攜手建立海洋保育與氣候變遷風險預警機制。（海保署提供）中央社

海保署今天與國家災害防救科技中心簽署合作備忘錄，攜手建立海洋保育與氣候變遷風險預警機制，減緩氣候變遷對海洋衝擊，兼顧海洋環境保育，確保海洋生態永續發展。

海保署長陸曉筠表示，氣候變遷風險預警及調適策略，對於海洋保育與永續極為重要；依照聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）AR6報告指出，氣候變遷對海洋生態影響包含海水溫度上升、海洋酸化、低氧區擴大等，希望能借重國家災害防救科技中心專業技術與豐富災防預警經驗，透過科學監測、環境調適與政策治理，提高海洋生態系統韌性，降低氣候變遷衝擊。

她補充，雙方具體合作策略包含氣候變遷珊瑚白化本土預警系統示範區建置、應用氣變危害情境辨識海洋保護區潛在風險區位，以及海洋廢棄物漂流模擬系統與管理應用等。

海保署表示，海保署與國家災害防救科技中心簽署「海洋保育與災防預警合作備忘錄（MOU）」，主要呼應當前海洋保育與氣候變遷調適的政策發展關鍵議題，共同協作，透過遙測技術、大數據分析及數值模擬等技術，即時掌握海洋環境變化趨勢，提升海洋生態風險預警能力，同時作為生態保育與復育對策、海洋保護區管理優化等判斷參考。

海保署說明，雙方合作推動方向包含海洋生態預警與風險評估機制建構、海洋保護區風險辨識與適應管理模式，以及海洋與氣候變遷資料整合平台建立等。

海保署表示，建構具韌性健康海洋為保育海洋首要目標，韌性海洋路徑聚焦於衝擊及影響評估、風險地圖建構、減緩與調適行動推動，並透過科技工具等強化執行層面；這次跨機關合作備忘錄的簽署，不僅是海洋保育與海洋災害風險管理合作一大里程碑，更是在面對氣候變遷、污染及其他衝擊影響時，能夠強化海洋系統恢復力及調適力，逐步迎向韌性的健康海洋環境。

