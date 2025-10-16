環境部「AI司」今掛牌 輔助決策及破獲非法傾倒廢棄物

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技資訊司」（簡稱AI司），以因應國際潮流之變化，今正式掛牌成立。

環境部今年2月便已預告，環境決策需要各類環境資訊支援，監測及資訊司過去著重在環境監測以取得空氣品質、水質等各類資訊，同時經由環境資料、資訊收集及電子化，對外提供空氣品質監測、預報及各類資訊公開服務，以及相關資訊與資安服務。為了提升內部行政效能，因此著手環境科技資訊司的組改，並於今天正式掛牌成立。

環境部長彭啓明表示，新單位將運用AI邁向環境管理新紀元，打造數位治理大腦，透過設立公民科學平台與精進國家環境資料庫，讓資訊更加透明化及深化公民參與；同時也將逐步建立智能化客服系統，優化為民服務，並建構以人為本的AI倫理環境管理原則，確保AI應用安全可靠。

環境科技資訊司長張順欽表示，環境資訊科技司將從根本上建構數位治理的基礎。首先，透過整合空、水、廢、毒、環評等系統數據，以及歷年累積1萬5000件環保專案報告和地理資訊系統 (GIS)圖層，建立國家環境資料庫，這些海量數據將被優化為AI服務與決策輔助的核心引擎，促進民眾實質參與環境影響評估或大型開發案件的審查。

其次，在智能化為民服務方面，對外將建置整合型智慧客服系統，提供民眾單一窗口、24小時即時諮詢服務，快速獲得環境問題的解答；對內則導入智慧文書、智慧採購等AI工具，全面提升內部行政效能。

張順欽也指出，環境資訊科技司也將與其他司署院合作，針對繁雜且重複性高的工作，每年推動3個概念驗證示範計畫，並協助進行專案開發與風險評估，以建構AI韌性並引領未來環境科技。

彭啟明補充，透過AI快速辨識車牌等功能，近期破獲許多非法傾倒廢棄物的案子，無論是速度還是破獲量都較以往還多。