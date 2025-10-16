快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

光復節連假省道易壅塞15路段曝光 假期車潮3階段湧現

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
光復節連假自10月24日至10月26日，預計23日下午起陸續出現假期車潮，省道易壅塞路段包含台1線水底寮~楓港路段等15個路段。省道示意圖。聯合報系資料照
光復節連假自10月24日至10月26日，預計23日下午起陸續出現假期車潮，省道易壅塞路段包含台1線水底寮~楓港路段等15個路段。省道示意圖。聯合報系資料照

光復節連假自10月24日至10月26日，預計23日下午起陸續出現假期車潮，省道易壅塞路段包含台1線水底寮~楓港路段等15個路段，返回工作地車潮則從25日下午起湧現，為避免路途塞車之苦，以及鼓勵使用大眾運輸，連假期間84條中長途國道客運路線將有85折優惠、58條幸福巴士路線免費搭乘。

交通部公路局表示，114年光復節連續假期自114年10月24日（星期五）起至10月26日（星期日）止，為期3天，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，以避開易壅塞時段並節省旅行時間。

為鼓勵民眾於光復節連假期間少開車、多搭乘公共運輸，公路局自連假前1日，也就是從10月23日0時起至10月26日24時止，推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客選擇。

包含84條中長途國道客運路線85折優惠；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內使用電子票證（若為紙本票需於站內過卡）轉乘在地客運一段票或基本里程免費優惠；58條幸福巴士路線免費搭乘。

公路交通部分，公路局預估，光復節連假車潮自10月23日（星期四）下午起陸續出現；觀光旅遊車潮於10月24日至10月25日於各大風景旅遊熱點湧現；返回工作地車潮則預計從10月25日下午開始至10月26日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段包含台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等都需留意交通狀況。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另配合高速公路局預估，11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

國道客運 連假 車潮

延伸閱讀

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」公路局：協調中午恢復行駛

輔助駕駛非自動駕駛 ！高公局分析6大情況「可能」無法辨識

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

相關新聞

影／出車了！亦捷客運罷駛事件中午落幕 縣府：籲鄉親隨時反映狀況

亦捷客運今天因司機罷駛，苗栗縣12條客運路線都受影響，許多通勤學生和上班族無法正常到校或上班。縣府針對此事強調縣長鍾東錦...

台大住院醫師申請數據曝光！急診、婦產科乏人問津 這科錄取率達157％

台灣醫療人力短缺，部分專科更陷入嚴重缺工危機，近日一名台大醫院住院醫師在臉書分享最新數據，可以看到明年度台大住院醫師申請情況，以眼科競爭最激烈，缺3人卻有25人搶進，錄取率僅約12％；反觀急診科、婦產科與小兒科乏人問津，申請人數甚至少於名額。

腰圍比腿長、腹水達1萬毫升 他長年洗腎「生不如死」 太太捐腎獲新生

56歲的馮先生是長年忙碌於家電業務的上班族，工作應酬不斷，父親與哥哥都因多囊腎病走上洗腎之路。馮先生有家族病史，卻直到身...

環境部今成立「環境資訊科技司」 象徵啟動AI智慧治理新紀元

環境部今天宣布成立「環境資訊科技司」，由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位發展部次長侯宜秀共同揭牌，象徵台灣環境管理正...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

環境部「AI司」今掛牌 輔助決策及破獲非法傾倒廢棄物

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。