光復節連假省道易壅塞15路段曝光 假期車潮3階段湧現

光復節連假自10月24日至10月26日，預計23日下午起陸續出現假期車潮，省道易壅塞路段包含台1線水底寮~楓港路段等15個路段，返回工作地車潮則從25日下午起湧現，為避免路途塞車之苦，以及鼓勵使用大眾運輸，連假期間84條中長途國道客運路線將有85折優惠、58條幸福巴士路線免費搭乘。

交通部公路局表示，114年光復節連續假期自114年10月24日（星期五）起至10月26日（星期日）止，為期3天，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，以避開易壅塞時段並節省旅行時間。

為鼓勵民眾於光復節連假期間少開車、多搭乘公共運輸，公路局自連假前1日，也就是從10月23日0時起至10月26日24時止，推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客選擇。

包含84條中長途國道客運路線85折優惠；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內使用電子票證（若為紙本票需於站內過卡）轉乘在地客運一段票或基本里程免費優惠；58條幸福巴士路線免費搭乘。

公路交通部分，公路局預估，光復節連假車潮自10月23日（星期四）下午起陸續出現；觀光旅遊車潮於10月24日至10月25日於各大風景旅遊熱點湧現；返回工作地車潮則預計從10月25日下午開始至10月26日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段包含台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等都需留意交通狀況。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另配合高速公路局預估，11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。