聯合新聞網／ 綜合報導
台灣醫療人力短缺，部分專科更陷入嚴重缺工危機。示意圖／聯合報系資料照片
台灣醫療人力短缺，部分專科更陷入嚴重缺工危機，近日一名台大醫院住院醫師在臉書分享最新數據，可以看到明（2026）年度台大住院醫師申請情況，以眼科競爭最激烈，缺3人卻有25人搶進，錄取率僅約12％；反觀急診科、婦產科與小兒科乏人問津，申請人數甚至少於名額。

該名醫師昨（15）日在臉書透露，醫師交流平台「A-Pen」上有人整理出台大醫院明年各科住院醫師的申請與缺額統計。結果顯示，眼科以25人爭取3個名額居冠，錄取率約12％；其次是精神科，4個缺額吸引28人申請，錄取率約14％；復健科則以4缺19申、錄取率約21％排第三。

相對地，競爭較低、錄取率超過七成的科別共有6個，包括外科（缺14人、申請19人，錄取率73.7％）、神經內科（缺5人、申請6人，錄取率83.3％）、內科（缺33人、申請37人，錄取率89.2％）等。

而最極端的狀況出現在急重症及婦幼領域，急診科6缺6申、錄取率100％；婦產科6缺4申、錄取率150％；小兒科更慘，11缺僅7申，錄取率高達157％。

該名醫師感嘆，這些最不競爭的科別正好是近年加薪幅度最高的一群，但仍難吸引新人投入，反映醫界對急重症與婦幼科前景信心不足。

醫師 台大醫院 婦產科 重症 兒科

相關新聞

影／出車了！亦捷客運罷駛事件中午落幕 縣府：籲鄉親隨時反映狀況

亦捷客運今天因司機罷駛，苗栗縣12條客運路線都受影響，許多通勤學生和上班族無法正常到校或上班。縣府針對此事強調縣長鍾東錦...

台大住院醫師申請數據曝光！急診、婦產科乏人問津 這科錄取率達157％

腰圍比腿長、腹水達1萬毫升 他長年洗腎「生不如死」 太太捐腎獲新生

56歲的馮先生是長年忙碌於家電業務的上班族，工作應酬不斷，父親與哥哥都因多囊腎病走上洗腎之路。馮先生有家族病史，卻直到身...

環境部今成立「環境資訊科技司」 象徵啟動AI智慧治理新紀元

環境部今天宣布成立「環境資訊科技司」，由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位發展部次長侯宜秀共同揭牌，象徵台灣環境管理正...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

環境部「AI司」今掛牌 輔助決策及破獲非法傾倒廢棄物

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測...

