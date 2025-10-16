台大住院醫師申請數據曝光！急診、婦產科乏人問津 這科錄取率達157％

台灣醫療人力短缺，部分專科更陷入嚴重缺工危機，近日一名台大醫院住院醫師在臉書分享最新數據，可以看到明（2026）年度台大住院醫師申請情況，以眼科競爭最激烈，缺3人卻有25人搶進，錄取率僅約12％；反觀急診科、婦產科與小兒科乏人問津，申請人數甚至少於名額。

該名醫師昨（15）日在臉書透露，醫師交流平台「A-Pen」上有人整理出台大醫院明年各科住院醫師的申請與缺額統計。結果顯示，眼科以25人爭取3個名額居冠，錄取率約12％；其次是精神科，4個缺額吸引28人申請，錄取率約14％；復健科則以4缺19申、錄取率約21％排第三。

相對地，競爭較低、錄取率超過七成的科別共有6個，包括外科（缺14人、申請19人，錄取率73.7％）、神經內科（缺5人、申請6人，錄取率83.3％）、內科（缺33人、申請37人，錄取率89.2％）等。

而最極端的狀況出現在急重症及婦幼領域，急診科6缺6申、錄取率100％；婦產科6缺4申、錄取率150％；小兒科更慘，11缺僅7申，錄取率高達157％。

該名醫師感嘆，這些最不競爭的科別正好是近年加薪幅度最高的一群，但仍難吸引新人投入，反映醫界對急重症與婦幼科前景信心不足。