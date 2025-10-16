吸菸三大影響！易喘、耐力差、恢復慢 除了肺癌、頭頸癌風險大增25倍

根據113年十大癌症死因，口腔癌位居第六位、食道癌居第九位；前者死亡人數3,687人，後者為2,076人。吸菸會增加肺癌的風險無庸置疑，亦是口腔癌、食道癌的致病因子，國健署菸害防制組組長羅素英表示，吸菸者罹患頭頸癌的風險為非吸菸者的5至25倍，暴露在二手菸、三手菸環境下，也會引發呼吸系統疾病或罹患鼻癌、口腔癌。

頭頸癌包含了口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，根據國際癌症研究機構（IARC）建立的全球癌症統計資料庫顯示，2022年全球頭頸癌新增逾90萬例，有超過40萬人因吸菸死亡。頭頸癌的發生率居高不下，且晚期患者的比例也很高，患者除了外觀，呼吸、吞嚥、語言等重要功能也受到影響。

另有研究顯示，吸菸者罹患頭頸癌的風險約為非吸菸者的5至25倍，罹病風險隨菸齡與每日吸菸量增加而升高，即使一天抽不到3支菸，風險亦增加50%。而民眾關心的加熱菸議題，羅素英指出，加熱菸與傳統紙菸都是菸草製成，含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等化學成分及致癌物質，一樣傷身。

沒有科學實證顯示加熱菸對健康危害低於其他菸品，2019年發表於「菸草控制期刊」（Tobacco Control）的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，加熱菸的聚合物濾材（polymer-film filter）在加熱到約攝氏90°C時，就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇」，即使濃度很低，也具有高毒性。

羅素英提醒，加熱菸的使用方式，可能會讓使用的時間間隔縮短，反而更增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。新興菸品多變的產品設計讓青少年忽略背後潛藏的健康風險，尤其，尼古丁具有強烈成癮性，且會刺激交感神經，讓心跳與血壓上升，雖然帶來短暫興奮，但長期反而造成精神疲勞、專注力下降。

「易喘、耐力差、恢復慢」是吸菸三大影響最明顯的特徵，不論直接吸菸或暴露在二手菸環境中，都會慢慢侵蝕健康。羅素英呼籲，落實「拒菸三不」：不嘗試、不購買、不推薦，更不要誤信新興菸品可以「減害」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康