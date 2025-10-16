黑心豬腸流入市面 北市衛生局已抽驗451件未檢出雙氧水

屏東百威食品涉以工業雙氧水加工「黑心豬腸」，北市衛生局加強稽查轄內夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲業等場域，截至今天上午10時，市售豬腸產品專案稽查已累積651家次、抽驗451件豬腸產品，皆未檢出過氧化氫（雙氧水）。

衛生局強調，將持續抽驗肉品、內臟及相關加工食品的食品添加物、動物用藥殘留等項目，如有查獲違法使用添加物或動物用藥殘留過量，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

衛生局表示，合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外的其他食品，但食品中不得殘留。食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。