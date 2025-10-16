黑心豬腸流入市面 北市衛生局已抽驗451件未檢出雙氧水

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
黑心豬腸案，北市衛生局加強稽查轄內夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲業等場域。圖／北市衛生局提供
黑心豬腸案，北市衛生局加強稽查轄內夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲業等場域。圖／北市衛生局提供

屏東百威食品涉以工業雙氧水加工「黑心腸」，北市衛生局加強稽查轄內夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲業等場域，截至今天上午10時，市售豬腸產品專案稽查已累積651家次、抽驗451件豬腸產品，皆未檢出過氧化氫（雙氧水）。

衛生局強調，將持續抽驗肉品、內臟及相關加工食品的食品添加物、動物用藥殘留等項目，如有查獲違法使用添加物或動物用藥殘留過量，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

衛生局表示，合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外的其他食品，但食品中不得殘留。食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。

衛生局說，民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

北市衛生局專案稽查市售豬腸產品迄今已累積651家次，抽驗451件豬腸產品均未檢出過氧化氫（雙氧水）。圖／北市衛生局提供
北市衛生局專案稽查市售豬腸產品迄今已累積651家次，抽驗451件豬腸產品均未檢出過氧化氫（雙氧水）。圖／北市衛生局提供

