環境部今成立「環境資訊科技司」 象徵啟動AI智慧治理新紀元

環境部今天宣布成立「環境資訊科技司」，由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位發展部次長侯宜秀共同揭牌，象徵台灣環境管理正式邁入數位轉型與智慧治理的新時代。

環境部部長彭啓明表示，環境資訊科技司將運用人工智慧（AI）推動環境治理，未來將透過設立公民科學平台與精進國家環境資料庫，讓資訊更加透明並深化公民參與。未來也將逐步建立智能化客服系統，優化為民服務，建構以人為本的AI倫理環境管理原則，確保AI應用安全可靠。

環境部表示新成立的科技司首要任務是建置國家級環境資料庫，整合空氣、水質、廢棄物、毒性物質及環評等系統數據，並彙整約1萬5000件環保專案報告與地理資訊系統（GIS）圖資，成為AI決策輔助與服務的核心引擎，協助公私部門及大型開發案進行查詢與分析。