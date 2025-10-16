立委建議設親子車廂給不同選擇 史哲估半年後社會接受寧靜車廂

高鐵寧靜車廂政策爭議不斷，立法院交通委員會今通過臨時提案，要求高鐵研議寧靜車廂與親子車廂不同選擇，另有立委建議打造中的新世代列車N700ST可設置親子車廂，以及調整行李及放置大型嬰幼兒推車空間。高鐵公司董事長史哲表示會討論，並重申寧靜車廂勸導不包含嬰幼童，透過精進座位預估半年後社會大眾可接受，也會尋求更好實施方式。

史哲今赴立法院交委會針對寧靜車廂爭議進行專案報告。立委李昆澤會中質詢，台鐵新車在設計期間，是否要設置親子車廂問題有與親子團體討論過。

李昆澤指出，由於高鐵列車一體成型，交車後車廂就無法變動，且對安全也有影響，但政策推動過程中，高鐵仍有失職之處，宣傳時間不足、太過倉促，易造成社會對立，認為重大交通政策需有半年以上對話宣導。

立委蔡其昌認為，寧靜車廂不應造成親子友善目標的干擾，建議高鐵需強化對社會的溝通，以及落實內部教育訓練；另也指出，高鐵舊車廂要改變很困難，新車廂已經在打造當中，除寧靜車廂外，現行行李空間可放置大型嬰兒推車空間不多，新車車廂可考量改變或調整增加空間。

立委魯明哲建議，高鐵新購的新世代列車，還沒交車的新車可考慮設置家庭車廂或親子車廂；立委黃健豪則提案，請交通部協調高鐵公司針對寧靜政策，研議針對不同車廂，提出寧靜車廂與親子車廂等不同選擇，讓民眾可依需求各自搭乘，並於1個月內回覆。

史哲表示，根據統計，寧靜車廂每列車勸導約5次，大多反映是講手機聲音太大，多數旅客接受勸導也樂意改善，通過精進作為後，認為「大約半年後社會大眾可以接受」，寧靜車廂與親子友善是使命和責任，會持續溝通，尋求更好的實施方式。

至於立委建議設置親子車廂及調整行李空間，史哲表示，新車行李空間改為兩層，可增加放置行李的數量，另外座位上方的行李架也加深，未來24寸行李箱都建議放置在上層行李架。但對於立委的建議，新車將會來討論。