快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

聽新聞
0:00 / 0:00

腰圍比腿長、腹水達1萬毫升 他長年洗腎「生不如死」 太太捐腎獲新生

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
56歲的馮先生（左）今特別感謝她的太太捐出腎臟，幫助他重獲新生。記者陳雨鑫／攝影
56歲的馮先生（左）今特別感謝她的太太捐出腎臟，幫助他重獲新生。記者陳雨鑫／攝影

56歲的馮先生是長年忙碌於家電業務的上班族，工作應酬不斷，父親與哥哥都因多囊腎病走上洗腎之路。馮先生有家族病史，卻直到身體出現疲倦、水腫時才意識到危機，初期透過低蛋白飲食成功延緩腎，維持8年，後續長年腹膜透析，但逐漸因為雙側腎臟囊腫過大、腹水多達1萬毫升，腰圍一度超過腿長，最終透過腎臟移植重獲新生。

馮先生說，早在27歲那年，於健康檢查時就發現自己的血壓高達180至200毫米汞柱，但因工作繁忙未加重視，直到46歲，腎功能開始惡化，醫師提醒恐怕得準備透析，一年後，腎絲球過濾率（eGFR）從80掉到40，醫師再度建議洗腎，但他仍不願步上父親的後塵。他說，自己不想每天跑醫院，所以開始嚴格低蛋白飲食，靠飲食控制撐了8年。

然而，55歲那年，雙側腎臟腫大、腰圍明顯增粗，腹部如懷孕般隆起，他願意接受腹膜透析，希望能保有行動自由、不必天天回院。雖然腹壓過高，每次透析液只能注入600至800毫升，但他仍堅持靠腹膜透析「爭取時間和機會」。

為降低腎囊腫體積、減輕壓迫，馮先生接受雙側腎動脈栓塞手術。手術後，太太主動提出配對捐腎的想法，經檢查確認可行，讓夫妻倆燃起新希望。今年3月，馮先生在雙和醫院成功完成活體腎臟移植手術，術後順利排尿、體重三小時內減少10公斤，腎功能逐漸恢復穩定。他今深情告白太太，是太太等於給了他第二次生命，不然每天深陷在洗腎的副作用，真的生不如死。

移植後，醫療團隊持續追蹤復健與免疫藥物調整，馮先生也學會更積極照顧自己，感謝醫療技術讓他從病痛中重獲新生。馮先生說，以前覺得命運不公平，但現在明白腹膜透析和移植，都是給自己機會的選擇。

衛福部雙和醫院李明哲表示，腎臟移植是終結透析的根本之道，2018年台灣腎臟移植成功率高達92%，但現在卻是一腎難求。在台灣，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年，在等待期間的選擇能妥善保護殘餘腎功能的腹膜透析，對提升病友存活率至關重要，日本研究顯示若能成功移植，不但可擺脫透析，更能大幅降低照護費用與環境衝擊。

衛生福利部雙和醫院李明哲表示，在台灣，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年。記者陳雨鑫／攝影
衛生福利部雙和醫院李明哲表示，在台灣，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年。記者陳雨鑫／攝影
56歲的馮先生過去的體內腹水高達1萬毫升。記者陳雨鑫／攝影
56歲的馮先生過去的體內腹水高達1萬毫升。記者陳雨鑫／攝影
56歲的馮先生接受太太捐贈的腎臟後完成移植，如今已超過半年，認為移植後猶如重獲新生。記者陳雨鑫／攝影
56歲的馮先生接受太太捐贈的腎臟後完成移植，如今已超過半年，認為移植後猶如重獲新生。記者陳雨鑫／攝影

腎臟 成功 洗腎

延伸閱讀

2個月男嬰用力哭到黑眼球發白...竟罹患這疾病 三總15位醫護奮力搶救

再過2年腎病人口將破300萬人 北醫大體系「綠色腎臟」減廢水、減耗能

子宮肌瘤如拳頭大！35歲準新娘接受手術「無痕」化解不孕危機

洗腎20年竟罹患「餓骨症候群」 全身劇痛靠AI揪出多處細微骨折

相關新聞

影／出車了！亦捷客運罷駛事件中午落幕 縣府：籲鄉親隨時反映狀況

亦捷客運今天因司機罷駛，苗栗縣12條客運路線都受影響，許多通勤學生和上班族無法正常到校或上班。縣府針對此事強調縣長鍾東錦...

假日急症中心11月2日正式上路 健保署：明年滾動式增設地點

為紓解假日急診壅塞問題，健保署宣布「假日急症中心」（Urgent Care Center，UCC）新制將於11月正式上路...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

乳頭長濕疹誤當皮膚病 拖3個月才檢查竟是乳癌二期

新竹60歲婦人右側乳頭濕疹時好時壞、發紅滲液，並伴隨乳頭形狀改變，原以為是皮膚病但反覆就醫超過3個月仍未改善。未料至中國...

敲碗多年克林姆真跡終於來台 維也納美景宮攜手史博館展百年花繪　

藝術迷敲碗多年的克林姆，終於來到台灣了！國立歷史博物館今天宣布奧地利國寶級美術館維也納美景宮（Belvedere, Vi...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。