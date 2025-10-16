腰圍比腿長、腹水達1萬毫升 他長年洗腎「生不如死」 太太捐腎獲新生

56歲的馮先生是長年忙碌於家電業務的上班族，工作應酬不斷，父親與哥哥都因多囊腎病走上洗腎之路。馮先生有家族病史，卻直到身體出現疲倦、水腫時才意識到危機，初期透過低蛋白飲食成功延緩腎，維持8年，後續長年腹膜透析，但逐漸因為雙側腎臟囊腫過大、腹水多達1萬毫升，腰圍一度超過腿長，最終透過腎臟移植重獲新生。

馮先生說，早在27歲那年，於健康檢查時就發現自己的血壓高達180至200毫米汞柱，但因工作繁忙未加重視，直到46歲，腎功能開始惡化，醫師提醒恐怕得準備透析，一年後，腎絲球過濾率（eGFR）從80掉到40，醫師再度建議洗腎，但他仍不願步上父親的後塵。他說，自己不想每天跑醫院，所以開始嚴格低蛋白飲食，靠飲食控制撐了8年。

然而，55歲那年，雙側腎臟腫大、腰圍明顯增粗，腹部如懷孕般隆起，他願意接受腹膜透析，希望能保有行動自由、不必天天回院。雖然腹壓過高，每次透析液只能注入600至800毫升，但他仍堅持靠腹膜透析「爭取時間和機會」。

為降低腎囊腫體積、減輕壓迫，馮先生接受雙側腎動脈栓塞手術。手術後，太太主動提出配對捐腎的想法，經檢查確認可行，讓夫妻倆燃起新希望。今年3月，馮先生在雙和醫院成功完成活體腎臟移植手術，術後順利排尿、體重三小時內減少10公斤，腎功能逐漸恢復穩定。他今深情告白太太，是太太等於給了他第二次生命，不然每天深陷在洗腎的副作用，真的生不如死。

移植後，醫療團隊持續追蹤復健與免疫藥物調整，馮先生也學會更積極照顧自己，感謝醫療技術讓他從病痛中重獲新生。馮先生說，以前覺得命運不公平，但現在明白腹膜透析和移植，都是給自己機會的選擇。