奇美博物館攜手大英 「埃及之王：法老」2026登場

中央社／ 台南16日電

奇美博物館今天宣布，館方與大英博物館2026年將合作推出「埃及之王：法老」，集結280件藏品，也是台灣史上最大規模法老文物展；預定明年1月29日登場，早鳥票10月20日開賣。

繼2024年「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」後，奇美博館物預定2026年1月29日推出「埃及之王：法老」，展期直到2027年1月10日，集結黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築及巨型石雕等280件藏品，大型石像總重量達28噸。

奇美博物館今天指出，「埃及之王：法老」是館方第4度與英國重量級館所合作；此次策展以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」7大主題探索法老多元角色。

奇美博物館表示，金字塔、神廟、黃金寶藏、人面獅身像等，幾乎與法老密不可分，「埃及之王：法老」讓人了解法老多重身分，透過56名帝王統治期間文物，彷彿穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。

「埃及之王：法老」280件展品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後羅馬時期，涵蓋拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特、開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世、外族統治者亞歷山大大帝等。

展品種類豐富多元，包括珠寶、陪葬品、石雕、棺木與文書信件等，從僅有2公分、工藝精巧的金飾，到重達2噸石像，其中塞提二世坐像則是大英博物館保存最完整法老雕像。

埃及 奇美博物館 黃金

