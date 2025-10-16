北車性侵案 台鐵產業工會建議增聘保全提升安全

台北車站發生通緝犯涉性侵女子案，台鐵產業工會今天說，聘保全落實公司安全措施才是解方，台鐵回應，已提4項安全防護措施，並將針對措施內容檢討人力需求。

鐵路警察局於9日下午4時22分獲報，台北車站大廳有1名女子疑似酒醉，遭1名男子拉至牆邊性侵；台鐵與與鐵警局後續召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加，針對大廳、廁所、月台等，由每2小時2次定點守望，增至3次以上。

台灣鐵路產業工會與台灣警察工作權益推動會今天發表聯合聲明指出，根據員工消息跟觀察，台鐵台北站近半年來減少很多巡邏次數跟警力，據了解也是因為鐵路警察招考人力越來越少，同時台北站也沒有跟鐵路警察建立確實的巡邏機制，導致車站大廳跟周邊幾乎沒有往常可見的路警巡邏，自然容易滋生犯罪可能。

聲明表示，台鐵稱要建立聯防機制，由車站、鐵警、保全交錯巡邏，但現實上難以達成，台鐵年初才因經費不足撤除台北站捷運層保全人力，而月台層保全人力也始終不足，造成員工值勤壓力倍增，如今更要求員工保全交錯巡邏，在不增加保全人力的可能下，根本是空話，呼籲台鐵正視保全人力必要。

對於台北車站發生通緝犯性侵女子案，台鐵總經理馮輝昇今天接受媒體聯訪時表示，台鐵感到很遺憾，已立即與鐵路警察局召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加，鐵警與車站建立安全聯防網、站方與鐵警組成關懷小組、協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

面對工會呼籲全面落實增聘保全，馮輝昇指出，將針對4項加強台北車站安全防護措施，檢討所需人力，哪些是鐵路警察可以協助或是由車站站方人員或保全處理，後續也會針對台中站等車站進行檢討。