影／出車了！亦捷客運罷駛事件中午落幕 縣府：籲鄉親隨時反映狀況

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
亦捷客運今天發生司機集體罷駛事件，縣府上午邀相關單位協商，司機同意恢復行駛。記者胡蓬生／攝影
亦捷客運今天因司機罷駛，苗栗縣12條客運路線都受影響，許多通勤學生和上班族無法正常到校或上班。縣府針對此事強調縣長鍾東錦得知訊息後，立即指派交通工務處副處長許家誠介入協調，並主動請縣籍立委與新竹區監理所居間溝通，初步協調取得共識，中午原有班次已恢復正常行駛，縣府會持續關注追蹤後續發展。

交通工務處指出，今日清晨發生亦捷客運無預警全面停駛事件，包括大湖、獅潭、銅鑼、公館、三義、西湖、通霄等地區，共12條客運路線通勤運作受到嚴重衝擊，眾多學生與上班族交通大受影響。接獲鍾縣長指示後，上午9點30分主動聯繫交通部公路局新竹區監理所，了解班車停駛原因及緊急應變方式。

相關人員前往亦捷客運苗栗總站了解，得知停駛原因為亦捷客運薪資發放爭議，導致駕駛員集體罷駛；經溝通協調後，奕捷於協調當下補足薪資差額，駕駛同意在今天中午12點恢復全線班車正常營運。

交工處強調，縣府會持續觀察追蹤勞資雙方是否履行協調共識，以及停駛車班恢復運作情形，同時呼籲鄉親密切關注交通最新公告，若有接駁需求或通勤不便情形，可向縣府、鄉鎮公所或學校反映，以利即時提供協助。

新竹區監理所所長孫榮德上午也到場協調，他在會後表示與業者亦捷公司、罷駛司機溝通、安撫情緒後，中午已恢復各條路線正常營運，未來監理所會持續督導亦捷行駛狀況；今天除了排休或請假的駕駛，其他駕駛人員應該都恢復正常出車。

亦捷客運今天發生司機集體罷駛事件，縣府上午邀相關單位協商，司機同意恢復行駛。記者胡蓬生／攝影
新竹 薪資

