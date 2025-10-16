兒托服務法審議 居托人員有通報義務

「除了保母，居托中心訪員若觀察到兒童有異狀，也要盡通報義務！」立法院16日審查《兒童托育服務法》，其中第53條規定托育機構與居托人員（保母）要有通報兒童早療狀況的義務，但並未規範其他工作人員有相關義務，在綠委林月琴、藍委王育敏建議下，最終居托相關訪員也要有通報義務。

居托中心非醫療專業

立法院衛環委員會16日審查《兒童托育服務法》，其中行政院版第53條第2項規定「居家托育人員及托育機構發現收托之兒童有疑似發展遲情形，應通報直轄市、縣（市）主管機關。」但各黨立委對此有不少意見，民進黨立委林月琴、國民黨立委王育敏認為，居托中心（托育媒合平臺）與其工作人員應有通報義務。

但民進黨立委林淑芬認為，居托中心的訪視人員並不會長期接觸嬰幼兒，且專業的醫生會有改善或診斷意見，訪員只是要看保母是否有落實這些方案，若在法律中要求通報義務，也不見得有用。但王育敏認為，居托中心本來就要有督導保母的義務下，也應該要有通報責任。

早期要愈多人通報

林淑芬認為，訪視人員與居托中心並沒有醫療專業，希望通報與後續照顧兩件事情可以分開，強化居托中心在照顧上的落實。不過同黨立委林月琴持不同意見，認為早期療育就是強調要「早期發現」，因此應該要有更多人可以通報，且相關規定最好要強制執行。王育敏也說，若居托中心沒有通報義務，條文恐淪為宣示性、強制力有限。

對此，社家署代理署長周道君認為，《兒少法》第32條規定通報義務僅限於機構，不過在授權的辦法中居托人員是準用的，居托中心比較適合協助受理通報，或是需要通報案件的時候督促保母通報。不過最後社家署與林淑芬也態度放軟，此條確定居托中心與其工作人員，若疑似發展遲情形也應通報。

