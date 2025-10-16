探討高鐵寧靜車廂議題 立委盼規劃親子友善車廂

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委張嘉郡盼高鐵規劃親子友善車廂。張嘉郡國會辦公室／提供
台灣高鐵實施寧靜車廂，引發親子家庭搭乘議題。立委張嘉郡16日質詢說，建議高鐵公司可以規劃親子友善車廂，鼓勵親子可以去訂購，不要讓孩子被污名化、標籤化，呼籲高鐵應該將溫度放到制度，不要讓寧靜變成冷漠，讓政策美意變成冷酷風氣，讓寧靜車廂變成禁嬰車廂。

交通部次長伍勝園說明，其實並沒有針對嬰兒的問題，未來宣導部分會再加強。高鐵董事長史哲也說，高鐵歡迎親子同行，未來會善盡宣導責任，呼籲社會共同包容孩子的成長過程。

家裡有一個三歲小孩的張嘉郡，今日上午在交通委員會以媽媽的角度提出質詢。她表示，自己身為高鐵的常客，時常來往雲林及台北，完全理解乘客們想要安靜搭車的心情，但她自己有一個三歲小孩，更能理解家長的為難。

張嘉郡表示，如果一般孩子都沒辦法被接受，更多慢飛、自閉的孩子會更辛苦，當大家都在鼓勵多帶孩子出門，若在高鐵上會接受到更多異樣眼光，這對家長是很大壓力，也是少子化時代不必要的氛圍。

張嘉郡呼籲，高鐵應該將溫度放到制度，不要讓寧靜變成冷漠，讓政策美意變成冷酷風氣，讓寧靜車廂變成禁嬰車廂，孩子的美好體驗變成噩夢。親子友善車廂不代表需要有任何改變裝潢或親子裝飾，只要可以推廣讓更多親子家庭去訂購，就可以達到效果。

史哲表示，高鐵歡迎親子同行，開通18年來處理各式樣態都有一套過程，不曾聽過有問題；寧靜車廂政策很明確，就是針對使用手機3C與通話的乘客，未來會善盡宣導責任，呼籲社會共同包容孩子的成長過程。

親子 乘客 高鐵

