乳頭長濕疹誤當皮膚病 拖3個月才檢查竟是乳癌二期

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科醫師簡姿萍指出，該婦人乳頭下方有2個邊緣不規則、部分模糊的腫瘤病灶，經穿刺切片後確診為乳癌第二期，隨即安排部分乳房切除及前哨淋巴採樣手術。圖／中國醫新竹附醫提供
新竹60歲婦人右側乳頭濕疹時好時壞、發紅滲液，並伴隨乳頭形狀改變，原以為是皮膚病但反覆就醫超過3個月仍未改善。未料至中國醫藥大學新竹附設醫院檢查，竟是乳癌第二期。醫師提醒，若乳頭、乳暈出現濕疹，治療超過2周仍未改善就要盡速就醫。

中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科醫師簡姿萍指出，該婦人乳頭下方有2個邊緣不規則、部分模糊的腫瘤病灶，經穿刺切片後確診為乳癌第二期，隨即安排部分乳房切除及前哨淋巴採樣手術，以中央切法切除乳頭及乳頭下方腫瘤病灶，達到腫瘤根除，術後再配合放射線治療，降低腫瘤復發之風險，手術隔天即出院。

簡姿萍表示，該病患乳頭病灶疾病稱為Paget’s disease，是較為罕見的乳癌表現，以乳頭乳暈濕疹、發紅潰瘍、糜爛及分泌物為症狀，約85%有此乳頭病灶的患者，會合併乳房內同時有乳癌或原位癌的病灶，因此乳房超音波是至關重要的診斷工具。

簡姿萍表示，許多病患會擔心部分切除手術是否會切不乾淨、腫瘤容易復發。目前研究顯示，部分乳房切除手術配合放射治療，以及依照腫瘤分型，後續個人化的荷爾蒙治療、化療及標靶治療等治療計畫下，局部切除的存活率與全乳房切除相當，至於乳頭主要為美觀用途，可於輔助放射治療、化學治療的療程結束後，利用局部皮瓣及刺青重建乳頭。

簡姿萍提醒，目前健保署建議，40歲以上至74歲的婦女每2年接受一次乳房攝影篩檢，配合乳房自我檢查，若有乳癌家族史則應提早接受定期乳房超音波檢查，以期早期發現、早期治療，提升治癒率。

新竹60歲婦人右側乳頭濕疹時好時壞、發紅滲液，並伴隨乳頭形狀改變，原以為是皮膚病但反覆就醫超過3個月仍未改善。未料至中國醫藥大學新竹附設醫院檢查，竟是乳癌第二期。圖／中國醫新竹附醫提供
