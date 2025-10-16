假日急診中心六都14處11月2日上路 現省600元部分負擔

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC），11月2日六都14個點一同上路，目前以地區醫院跟大型聯合診所為主，後續業務組會再前往查核是否合適。至於就醫指引將分成18歲以下兒童及成人，後續相關情境圖及文字會公布在全球資訊網、健保署網站也會設置UCC專區。至於會不會有諮詢電話，後續會再研議。

健保署醫務管理組長劉林義表示，六都於昨天都已經提交申請，初步共有14個點，分別為桃園市4處、台北市、新北市各3處、台中市2處及台南、高雄各1處，主要地區醫院跟大型聯合診所為主，之後續將請業務組實地訪視，確認民眾就醫動線及相關設備是否齊全，再交至署本部核定後公布給大家。

至於民眾就醫指引，劉林義說，醫師公會全聯會跟急診醫學院2邊有合作研議那些情境可至UCC診療，大致上如發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口、小兒上述症狀處置，將分為兒童及成人2部分，目前正將相關文字說明設計成情境圖，更顯而易懂。

劉林義表示，地點及就醫指引將等確定及設計完成圖卡後，公布在全球資訊網、健康存摺及在健保署網站設置一個UCC專區，供民眾了解相關資訊。至於會不會設置相關專線供民眾打電話諮詢，後續會再研議討論。

劉林義表示，各職類要至UCC輪班所需的教育課綱，也已請5個職類公會合作，預計下周就會開辦。而醫事人員輪班情形，比照日本模式，希望由基層醫護人力來輪班，就不會影響到醫院原本急診人力，並會依照勞基法規定。

劉林義說，UCC為周日及連假開設，11月2日上路後共有9周及1個行憲紀念日連假共10天，開設時間為上午8點至晚上12點共16個小時，醫事人員以8小時為1班。人力排班部分也請各醫師工會協助安排人力，目前沒有反映有醫護人員需要輪班很多天情況，將先就今年2個月試排，明年春節連假排班會再滾動式調整。

劉林義表示，民眾部分負擔比照先前公布與基層診所一樣僅150元，相較醫學中心急診部分負擔750元，可省下600元。費用的部分，給付醫師白班1萬5000元、夜班2萬元，藥師、護理、放射師等都調整為原本的2倍，白班4000元、夜班6000元，其餘還有開辦費、每月行政費等。