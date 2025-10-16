關愛之家攜手momo購物、周天成 募集給移工「黑戶寶寶」的愛

在台移工人數已達84.9萬人，截至今年3月，失聯移工也達9.2萬名。其中，未完成戶籍登記的「黑戶寶寶」面臨嚴峻人權困境，缺乏醫療、教育等基本保障。財團法人台灣關愛基金會攜手momo購物網、羽球國手周天成，共同發起「給『移』樣的孩子一樣的愛」公益勸募，呼籲大眾響應給予這群孩子成長所需之愛。

茵茵（化名）的母親為印尼籍移工，多年前因懷孕而害怕遭到遣返，逃離原工作環境，成為失聯移工，在台生下茵茵。直到茵茵3歲時突然變得四肢無力、眼神渙散，狀況逐漸惡化，茵茵媽媽才不顧被查緝的風險，帶孩子尋求關愛基金會的協助。

經過醫生診斷，茵茵確診腦癌，需立刻接受手術。醫藥費高達百萬，治療一度中斷。幸好透過關愛基金會極力協助，才能夠接續療癒之路。如今的茵茵，雖還在勉力復健中，但已慢慢重拾笑容。

甫奪下芬蘭BWF北極羽球公開賽男單冠軍的國手周天成表示，自己的恩師鄭永成正是來自印尼，因此除了場上交流，他也關注印尼移工境況，以及關愛所照顧的「黑戶寶寶」。

周天成說，倡議與比賽一樣，都需要長時間的努力與堅持，理解社會議題也如訓練一般，親自經歷與積累，才能真正洞悉其中的意義。關愛基金會拯救了許多搖搖欲墜的孩子、家庭，這分用心也希望能讓更多人看見。

關愛基金會創辦人楊婕妤說，部分移工母親在台工作期間若意外懷孕，都會陷入困境。黑戶寶寶多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。這次關愛基金會與長年致力公益的momo購物網連袂出擊，盼一起募集民眾的善心與能量，讓孩子們不分國籍與身分，都能夠在愛裡好好成長。

活動詳情見關愛基金會官網、momo購物網活動頁（ https://momo.dm/zeFezv ），或電洽02-2738-9600分機11楊小姐。