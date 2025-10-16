快訊

假日急症中心11月2日正式上路 健保署：明年滾動式增設地點

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保署長陳亮妤說，假日急症中心正式上路時間為11月2日，試辦順利將於明年增設地點。本報資料照片
為紓解假日急診壅塞問題，健保署宣布「假日急症中心」（Urgent Care Center，UCC）新制將於11月正式上路，衛福部健保署長陳亮妤說，實際上路的時間為11月2日周日，而首波設置的地點將於今天下午公布，投入UCC的基層醫師將於下周完成急診相關訓練，此次試辦計畫若順利，明年將增設UCC地點。

陳亮妤表示，UCC設置獲各地醫師公會以及護理師公會全聯會的協助，基層登記願意協助支援踴躍，而此次UCC以基層診所醫師為主力，並結合區域醫院支援，確保假日期間民眾能獲得即時的初步診療。因應基層醫護要投入急症救護，也已經委託急診醫學會協助進行教育訓練，預計下周將全面完成培訓，確保上路前醫護具備基本急救與分級轉診能力。

她說，首波試辦結束後，健保署將與各地方政府檢討執行情形，若運作順暢，明年有望陸續擴增據點。至於地點選擇，陳亮妤強調，主要尊重地方衛生局因地制宜的判斷，健保署各分區業務組也會再視察是否符合法規。

至於UCC能否顯著改善急診壅塞？陳亮妤回應，UCC是改善急診壅塞的一環，衛福部明年將同步推動10項配套措施，包括提升基層診所的假日開診率、幫助醫院護理人力回流、病房使用率優化，以及近期推出的門診靜脈抗生素治療（OPAT）等皆是改善急診壅塞的措施。

健保署 醫師 急診醫學會

相關新聞

苗栗亦捷客運欠薪駕駛罷工12線停駛 監理所協調中午後恢復

亦捷公司在苗栗縣代駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。新竹區監理所表示，公司積欠駕駛薪資引...

紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但紐西蘭鮮乳市售價格卻比在當地貴好幾倍，網友發起「一人一信」...

電動公車起火非個案？ 運安會驚人發言：可能變系統性問題

大都會客運262線電動公車今年6月發生爆炸起火事故，運安會介入調查並認定此為重大公路事故，預估明年10月完成最終調查報告...

假日急診中心六都14處11月2日上路 現省600元部分負擔

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC），11月2日六都14個點一同上路，目前以地區...

菸品違法宣傳最高罰2500萬元 民眾「加熱菸開箱文」恐重罰百萬

國健署7月29日首度宣布，已有2家加熱菸業者、共14項產品通過健康風險評估審查，不過目前產品尚還沒有正式上市，已有網友搶...

苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主204萬所得宣告沒收

環境部今表示，環境管理署中區環境管理中心運用車行軌跡分析及遠端即時監控，發現苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹...

