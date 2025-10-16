假日急症中心11月2日正式上路 健保署：明年滾動式增設地點

為紓解假日急診壅塞問題，健保署宣布「假日急症中心」（Urgent Care Center，UCC）新制將於11月正式上路，衛福部健保署長陳亮妤說，實際上路的時間為11月2日周日，而首波設置的地點將於今天下午公布，投入UCC的基層醫師將於下周完成急診相關訓練，此次試辦計畫若順利，明年將增設UCC地點。

陳亮妤表示，UCC設置獲各地醫師公會以及護理師公會全聯會的協助，基層登記願意協助支援踴躍，而此次UCC以基層診所醫師為主力，並結合區域醫院支援，確保假日期間民眾能獲得即時的初步診療。因應基層醫護要投入急症救護，也已經委託急診醫學會協助進行教育訓練，預計下周將全面完成培訓，確保上路前醫護具備基本急救與分級轉診能力。

她說，首波試辦結束後，健保署將與各地方政府檢討執行情形，若運作順暢，明年有望陸續擴增據點。至於地點選擇，陳亮妤強調，主要尊重地方衛生局因地制宜的判斷，健保署各分區業務組也會再視察是否符合法規。

至於UCC能否顯著改善急診壅塞？陳亮妤回應，UCC是改善急診壅塞的一環，衛福部明年將同步推動10項配套措施，包括提升基層診所的假日開診率、幫助醫院護理人力回流、病房使用率優化，以及近期推出的門診靜脈抗生素治療（OPAT）等皆是改善急診壅塞的措施。