苗栗12線突停駛民炸鍋！新竹15線憂受影響 民代促縣府緊急備案

亦捷公司在苗栗縣代駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。客運公司承攬共計15條路線，包含11條公路客運及4條幸福巴士路線，竹縣議員吳旭智今天呼籲縣府，應於24小時內提出「無預警停駛緊急替代運輸備案」，保障縣民交通權益。

新竹區監理所今指出，該公司積欠駕駛薪資引發不滿，經協調已將於中午12時恢復行駛，新竹地區則未受影響。

由於該客運在竹縣有多條路線，也引發竹縣民眾關注。吳旭智說，若不即刻預作準備，恐重演苗栗大眾運輸癱瘓的慘況。

據了解，該客運在新竹縣共營運15條路線，其中包含11條公路客運及4條湖口幸福巴士，涵蓋多處偏鄉地區與學生通學路線，影響範圍廣泛。吳旭智認為，若業者營運出現異常，後果將不僅是個別區域的不便，而可能導致縣內整體交通秩序失衡。

對此，他要求，縣府交旅處應與新竹監理所盤點客運營運狀況，並公告替代運輸計畫，應緊急調度其他客運業者協助代駛，甚至協調遊覽車及計程車業者，啟動補助性共乘服務。